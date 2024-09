Star Wars Outlaws auf dem Steam Deck: Darum solltet ihr es nicht spielen

Etwa zwei Wochen ist der Release von Star Wars Outlaws her und mittlerweile hat Ubisoft einen ersten größeren Patch nachgeliefert. Mit diesem ist es nun sogar möglich, das Open World-Spiel auf dem Steam Deck tatsächlich zu starten.

Zum Veröffentlichungszeitpunkt war das noch nicht möglich: Es folgte stets beim Laden eines Speicherstands ein Absturz. Selbst mit verschiedenen Proton-Versionen und einer manuellen Freilegung von mehr Grafikspeicher verweigerte Outlaws den Dienst. Bis jetzt, allerdings solltet ihr euch nicht zu früh freuen.

Star Wars Outlaws: Start-, aber nicht spielbar auf dem Steam Deck

Mit dem aktuellen Steam OS 3.6, Proton GE 9-13 und einem aktualisierten Spiel schaffte es der YouTube-Kanal Deck Wizard, Star War Outlaws auf dem Steam Deck zum Laufen zu bekommen. Was wie eine gute Nachricht klingt, entpuppt sich aber innerhalb des über neun Minuten langen Videos als ziemliche Enttäuschung.

Zwar war zu erwarten, dass Ubisofts Open World-Abenteuer vermutlich nicht wirklich gut laufen wird, aber die aktuelle Performance ist schlicht erschreckend schwach. Selbst auf niedrigsten Einstellungen, mit aktivierter AMD Frame Generation und FSR auf „Ultra Performance“ schwanken die Bilder pro Sekunde extrem. Immer wieder kommt es zu extremen Rucklern und einem arg stotterhaften Spielerlebnis:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit aber nicht genug: Teilweise erzeugt Star Wars Outlaws auf dem Steam Deck auch unschöne Grafikfehler oder lässt das System komplett einfrieren. Nur noch ein Reset über die Power-Taste hilft dann noch, wie Deck Wizard in den Kommentaren ausführt.

Kaum Hoffnung auf Besserung

Einer der Gründe, warum Star Wars Outlaws dem Steam Deck extreme Probleme bereitet, dürfte das verpflichtende Raytracing sein. Die Grafikeffekte lassen sich zwar auf ein Minimum schrauben, aber nicht gänzlich abschalten – und benötigen stets gut Leistung.

Zwar kann das Steam Deck Raytracing grundsätzlich ab, siehe unter anderem Doom Eternal oder Control, aber die Performance-Einbußen sind oft zu extrem. Im Falle von Star Wars Outlaws kommt hinzu, dass der Titel schlichtweg gar nicht erst für Valves Handheld optimiert wurde.

Auf dem ROG Ally X oder dem Legion GO sieht es derweil besser aus: Mit der zusätzlichen Hardware-Power, die in den Geräten steckt, lässt sich Outlaws halbwegs solide spielen. Aber ob sich das überhaupt lohnt? Das verraten wir euch in unserem Test zu Star Wars Outlaws.

Quelle: YouTube / Deck Wizard