Star Wars Outlaws: Eines der besten PS5-Spiele des Jahres am Black Friday stark reduziert bei Amazon

Sternenkriegs-Fans aufgepasst: Am Black Friday erwartet euch bei Amazon mit Star Wars Outlaws der neueste Titel des beliebten Franchise, der bei den diesjährigen Game Awards in der Kategorie des besten Action-Adventures nominiert ist, zu einem deutlich reduzierten Preis. Ubisofts Open World bekommt ihr als PS5-Spiel schon jetzt rund 30 Euro günstiger.

Statt des ursprünglichen Preises von 79,99 Euro greift ihr die Limited Edition für Sonys Spielekonsole jetzt für nur 49,99 Euro ab. Xbox-Besitzerinnen und -Besitzer dürfen ihre Blaster aber ebenso freudig abfeuern, denn auch sie profitieren von dem Deal des Versandhausriesen und freuen sich über den satten Rabatt.

Unter 50 Euro: Star Wars Outlaws für PS5 & Xbox Series im Amazon-Angebot

Mit Star Wars Outlaws erwartet euch ein aufregendes Abenteuer in einer offenen Welt, das euch noch tiefer in die Sternenkriegs-Saga eintauchen lässt. Ihr schlüpft in die Haut von Kay Vess, einer Gesetzlosen, die nach Freiheit und einem neuen Leben in einer weit entfernten Galaxis strebt. Dabei erkundet ihr eine dynamische Spielwelt voller Gefahren, Herausforderungen und Anlehnungen an die legendäre Filmreihe, die Fan-Herzen höherschlagen lassen. Am Black Friday nehmt ihr das Spiel für die PS5 und die Xbox bei Amazon besonders günstig mit:

Der Titel kombiniert adrenalingeschwängerte Action mit strategischen Spielelementen, während er euch auf Missionen für gefürchtete Verbrechersyndikate schickt. Ob durch geschickte Tarnung, direkte Konfrontation oder das clevere Ausnutzen von Schwachstellen – wie ihr in eurem Kampf um eure Unabhängigkeit im Universum vorgeht, bleibt euch überlassen. Jede Entscheidung beeinflusst euren Ruf in der Galaxis und sorgt so für ein besonders dynamisches und immersives Spielerlebnis.

Neben dem freien Erkunden von Planeten und deren Sci-Fi-Städten könnt ihr sogar euer eigenes Raumschiff in Star Wars Outlaws steuern. Die abwechslungsreichen und nicht minder packenden Luftkämpfe gegen das Imperium und andere Feinde fordern euer Geschick und taktisches Entscheidungsvermögen gleichermaßen heraus.

Für Sammler bietet die Limited Edition zusätzliche kosmetische Inhalte, wie das Sabacc Schlitzohr-Charakterpaket, mit dem ihr Kay und ihren Begleiter Nix einen individuellen Look könnt. Wollt ihr euch das Spiel für die PS5 oder die Xbox auf Amazon sichern, müsst ihr euch aber beeilen: Nur über den Black Friday genießt ihr den vergünstigten Preis. In unserem Test erfahrt ihr, ob sich Star Wars Outlaws wirklich lohnt und sein Platz bei den Game Awards 2024 tatsächlich gerechtfertigt ist.

