Star Wars Outlaws: Großes Update jetzt live – mächtige Verbesserungen für alle Plattformen

Noch immer zählt Ubisofts Open Word-Shooter zum derzeit beliebtesten Spielefutter, auf das sich Liebhaberinnen und Liebhaber der Sternenkriegs-Saga stürzen dürfen. So kommt es gelegen, dass Star Wars Outlaws mit seinem neuesten Update einen ordentlichen Machtschub in Form von Fixes und Verbesserungen erfährt.

Der Patch mit der Versionsnummer 1.7.0 ist jüngst erschienen und legt Hand am Sci-Fi-Spektakel an, indem die Entwicklerinnen und Entwickler auf eine ganze Raumschiffladung an technischen Problemen reagieren. Zahllose Gameplay-Optimierungen, Bugfixes und Verbesserungen des User-Interface inbegriffen, geht es auch diversen Fehlern in den Story-Quests und dem DLC-Content per Machtgriff an den Kragen.

Natürlich steht Update 1.7.0 allen Plattformen zur Verfügung. Mit einer Download-Größe zwischen rund zwei bis vier Gigabyte – je nachdem, ob ihr auf der PS5 oder der Xbox Series beziehungsweise dem PC den Blaster zückt – könnt ihr euch den vielversprechenden Patch für Star Wars Outlaws ab sofort aufs System ziehen.

Damit ihr überhaupt wisst, welche Änderungen und Optimierungen euch letzten Endes aber überhaupt erwarten, hilft ein Blick in die offiziellen Patch Notes des Outlaws-Updates … oder ihr lest auf den folgenden Zeilen weiter. Hier haben wir noch einmal die wichtigsten in deutscher Sprache zusammengefasst.

Passend dazu: Star Wars: Diese Gratis-Demo überrascht mich mächtig

Hinsichtlich des Gameplays freuen sich folgende Fehler über ihren Fix:

Aufgehobene Waffen verfügten nach dem Speichern über keine Munition mehr.

Kay konnte in bestimmten Bereichen keine Deckung nehmen.

Spielende konnten nicht schnell reisen oder die Achra-Station verlassen, wenn sie während eines Dialogs gelandet waren.

Probleme beim Abschluss von Schmuggler-Quests in verschiedenen Bereichen, darunter das Schmugglerlager.

Doch damit nicht genug: Wer etwa eine fehlende Tastenbelegungsoption in den Steuerungseinstellungen seines Spaceships vermisst hat, dem hilft Ubisoft mit dem aktuellen Update ebenfalls aus der Patsche. Auch hinsichtlich verschiedener Haupt- und Nebenmissionen hat sich einiges getan, sowohl mit Blick auf das Basisspiel als auch in den beiden Story-DLCs Wild Card und A Pirate’s Fortune. Mitunter wurden folgende Probleme endlich gelöst:

Ein spezifischer Fehler, bei dem Spielende auf Toshara ihren Pyke-Ruf verlieren konnten, indem sie Pyke-NPCs besiegten, nachdem sie während des Ziels „In den Turm einbrechen“ einen Spielstand geladen hatten.

Auf Tatooine ließ sich eine Quest nicht abschließen, wenn eine Truhe bereits zuvor geplündert worden war. Dies sollte nun durch einen erneuten Besuch des Fundorts möglich sein.

In der Wild Card-Expansion durfte Kay vor dem Patch beispielsweise mit einer Sekundärwaffe im Holster unerlaubt an Bord der Morenia gehen. In A Pirate’s Fortune erfreut sich derweil ein Fehler über seine Korrektur, bei dem ihr beim Herabgleiten einer Klippe keine Greifpunkt-Eingabeaufforderung angezeigt bekamt. Und in Dead Man’s Tale ging man technische Baustellen an, wegen denen Kay nach der Schlussszene die Achra-Station nicht verlassen konnte oder nach einem Speichervorgang hinter einem Kraftfeld festsaß.

Weitere Verbesserungen der Benutzeroberfläche & mehr Barrierefreiheit

Während sich die bereits benannten Verbesserungen allesamt auf die eigentliche spielerische Ebene von Star Wars Outlaws beziehen, hat Ubisoft auch auf Seiten der Benutzeroberfläche sowie bei der Barrierefreiheit des Titels reichlich nachgebessert.

Über folgende Optimierungen dürft ihr euch an dieser Stelle freuen:

Neue Eingabehilfe-Shortcuts für Controller-Nutzer.

Problem gelöst, bei dem Einstellungen für die Sichtbarkeit des Fadenkreuzes fehlten.

Fix eines Fehlers, bei dem das HUD des Rokana Raider-Schiffs beim Boosten verschwinden konnte.

Verbesserung der Zielerfassung, um unbeabsichtigtes Anvisieren freundlicher NPCs beim Einsatz des TL-40 zu vermeiden.

Weitere Fixes finden sich in manchen Verträgen und Missionen, die zuvor nicht zugänglich waren. Ganz nebenbei begeben sich Fans von Star Wars Outlaws jetzt auf ein völlig neues Abenteuer, während ein totgeglaubter Hype-Shooter Rekorde bricht.

Quellen: Ubisoft / Star Wars Outlaws