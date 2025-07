Star Wars Outlaws: Insider bestätigt, was alle schon befürchtet haben – „Unglaublich enttäuscht“

Mit Star Wars Outlaws hat sich Ubisoft an eine der größten Entertainment-Marken der Welt versucht. Mit offener Welt, einer Protagonistin und ohne Lichtschwerter – ein spannendes Konzept, welches aber zu Beginn nicht ganz so eingeschlagen ist.

Zu viele kleine Fehler und Unstimmigkeiten, die die Entwickler*innen erst nach und nach mit Updates aus der Welt schaffen konnten. Mittlerweile ist Outlaws durchaus beliebt, aber leider kommt diese Erkenntnis offenbar zu spät. Eine Fortsetzung wird es laut einem bekannten Insider nicht geben.

Star Wars Outlaws: Entwicklung am Nachfolger eingestampft

Dabei hätte ein Star Wars Outlaws 2 die Chance gehabt, die Stärken weiter auszubauen und viele der Schwächen zurückzulassen. Besseres Schleichen, eine schlauere KI, spannendere Quests und eventuell auch einen ausgebauten Weltraumaspekt. Daraus wird aber bedauerlicherweise nichts, wie der in der Szene bekannte Tom Henderson verrät.

Im Podcast seines Magazins Insider Gaming verrät er, dass Ubisoft die Arbeiten an einer Fortsetzung gestoppt habe. Diese hätten sich in einer „sehr, sehr, sehr frühen“ Phase befunden. Vermutlich hat das Team erste Konzepte überlegt, wie ein Nachfolger hätte aussehen können.

Lesetipp: Star Wars Outlaws hat vor kurzem noch ein großes Update erhalten

Gemäß Henderson weiter, sei ein zweites Star Wars Outlaws so oder so nicht „in Stein gemeißelt“ gewesen. Das jetzige Aus ist daher sicherlich nicht allzu überraschend, für viele Fans von Kay Vess und ihren Abenteuern dennoch eine herbe Enttäuschung.

Schuld sind die Verkaufszahlen

Die Gründe für das Ausbleiben einer Fortsetzung sind schnell gefunden. Weder konnte das Open World-Abenteuer der Schmugglerin die Kritiker überzeugen, noch an der Ladentheke einen großen Erfolg verzeichnen. Auch in unserem Test musste sich Star Wars Outlaws so einige Kritik gefallen lassen, obwohl es unter dem Strich kein schlecht gemachtes Spiel ist.

Nach und nach konnte sich der Ubisoft-Titel trotzdem eine treue Gefolgschaft aufbauen, die sich jetzt angesichts der Nachricht verständlicherweise enttäuscht zeigen. „Das ist wirklich ätzend. Es ist so ein unterhaltsames Spiel. Verdammt“, schreibt queensheba2025 auf Reddit. „Nicht überrascht, aber dennoch unglaublich enttäuscht“, äußert InfiniteCheese1 seine Unzufriedenheit über die Meldung.

Ubisoft selbst hat sich übrigens nicht zu dem aktuellen Gerücht geäußert. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass das Open World-Abenteuer im Disney-Universum ein einmaliges Erlebnis bleibt. Zumindest Besitzer*innen einer Nintendo Switch 2 können in Zukunft noch einmal mit Star Wars Outlaws losziehen.

Quelle: YouTube / Insider Gaming, Reddit / @queensheba2025, @InfiniteCheese1