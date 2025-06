“Das echte Star Wars Outlaws” kehrt überraschend zurück – aber anders, als ihr denkt

Mit Shadows of the Empire hatte sich Lucasfilm in den 90er-Jahren einiges vorgenommen. Das medienübergreifende Großprojekt, mit Videospiel, Lesestoffen und natürlich Merchandise, sollte das öffentliche Interesse an Star Wars anheizen – schließlich würden im Jahr 1997 die Special Editions der Originaltrilogie ins Kino kommen.

Wer nicht gerade Star Wars lebt und atmet, erinnert sich heute vor allem an das zuerst für Nintendo 64 veröffentlichte Spiel Star Wars: Shadows of the Empire. 1996 schlüpften Spieler*innen im Action-Adventure in die Rolle von Dash Rendar, trafen auf solche ikonischen Charaktere wie Luke Skywalker oder Lando Calrissian. Das seinerzeit durchwachsen bewertete Spiel genießt in der Krieg der Sterne-Fangemeinschaft teils Kultstatus – die durch eine jüngste Neuveröffentlichung hellhörig werden dürfte …

Kultroman zu Star Wars: Shadows of the Empire erscheint nochmal neu

Dass mancher Anhänger von George Lucas Sternenkrieg bis heute das Game zum Multimediaprojekt Shadows of the Empire feiert, belegt ein Reddit-Posting mit dem Titel “Das echte Star Wars Outlaws”. Jedoch unabhängig davon, ob man sich persönlich eher mit Gaunerin Kay Vess aus Star Wars Outlaws, oder Draufgänger Dash Rendar aus Shadows of the Empire identifiziert: Ein zentraler Release rund um das damalige Großprojekt wurde mit Shadows of the Empire: Star Wars Legends jetzt nochmal neu veröffentlicht – und mehr noch.

Twitter-Posting zum Release – Shadows of the Empire links im Bild:

Nicht nur wurde der Roman Star Wars: Shadows of the Empire von Autor Steve Perry am 3. Juni dieses Jahres über den namhaften Publikumsverlag Penguin Random House neu herausgebracht. Wie die in der Fan-Community bekannte Webseite starwarsnewsnet.com in einer ausführlichen Review erklärt, wird das dazugehörige Audiomaterial somit „zum ersten Mal als ungekürztes Hörbuch herausgegeben“.

Zum Vergleich: Bei der ursprünglich veröffentlichten Audiofassung handelte es sich um eine gekürzte. Aber egal, ob auf Papier gedruckt, als E-Book oder Hörbuch, bedenkt, dass es sich bei dieser Neuveröffentlichung um eine englischsprachige handelt. Ihr solltet dem Englischen also mächtig sein, bevor ihr bei amazon.de, bücher.de oder euerer Buchhandlung vor der Haustür zuschlagt. Kostenpunkt für das gedruckte Taschenbuch: zivilisierte 16 Euro. Doch welche Geschichte erzählt uns Autor Steve Perry eigentlich genau?

Weitere Infos zum neu aufgelegten Star Wars-Roman

Wer sich mit Star Wars abseits des großen und kleine Bildschirms auskennt, wird der Name Steve Perry nicht unbekannt sein. Sein bis in die 80er-Jahre zurückliegendes Schaffen umfasst Romane zu Franchises wie Alien, Predator, Conan, oder eben Star Wars. Sein ursprünglich 1996 herausgekommener Roman zu Schatten des Imperiums – wie das Buch in der deutschsprachigen Ausgabe hieß – ist erzählerisch nach dem Kinofilmen Das Imperium schlägt zurück angesiedelt.

Im Mittelpunkt steht Prinz Xizor, der Anführer eines Verbrechersyndikats, der sich beim Imperator gegen Darth Vader durchsetzen möchte, um sich selbst an die Spitze der Macht zu setzen. Mit von der Partie sind Fan-Lieblinge wie Luke Skywalker, Leia Organa oder Chewbacca, die auch auf die Unterstützung von Söldner Dash Rendar setzen – eben dem Protagonisten aus dem kultigen Videospiel zu Shadows of the Empire. Noch mehr Space Opera-Nostalgie bringt aktuell übrigens eine ganz besondere Star Wars-Mod.

