Star Wars Outlaws: Mit versteckten Grafikeinstellungen bringt ihr euren PC ans absolute Limit

Wer Star Wars Outlaws am PC genießt, der kann schon mit den maximalen Einstellungen seine Hardware zum Schwitzen bringen. Aber wusstet ihr, dass es auch noch eine versteckte Einstellung gibt, die theoretisch noch mehr Leistung fordert?

Zugegeben: Wir auch nicht. Schließlich ergibt sich aus dem Optionsmenü maximal, alles auf Ultra zu stellen und selbst dann kommt unsere RTX 4080 hier und da an ihre Grenzen. Wer will, kann aber über einen Umweg auch noch das Preset „Gesetzlos“ aktivieren, welches wohl nicht für die aktuelle Generation ausgelegt ist.

Star Wars Outlaws: So aktiviert ihr die Gesetzlosen-Einstellung

Um die versteckten Grafikeinstellungen von Star Wars Outlaws freizuschalten, müsst ihr übrigens nicht in irgendwelchen Dateien herumpfuschen oder eine bestimmte Mod installieren. Es reicht bereits ein kleiner Eintrag in Ubisoft Connect, um das Gesetzlosen-Preset offenzulegen, wie Reddit-User Spoggi99 herausgefunden hat.

Demnach müsst ihr lediglich Ubisoft Connect starten und dann wie folgt vorgehen:

Star Wars Outlaws in eurer Bibliothek anklicken und im Übersichtsmenü auf das Zahnrad drücken.

drücken. Öffnet nun die „Eigenschaften“ und dort den Reiter „Allgemein“ .

. Im Fenster „Startargumente hinzufügen“ gebt ihr nun „-unlockmaxsettings“ ein. Drückt anschließend noch auf „Speichern“.

gebt ihr nun „-unlockmaxsettings“ ein. Drückt anschließend noch auf „Speichern“. Ihr könnt das Eigenschaften-Menü nun schließen und Star Wars Outlaws starten.

In den Grafikoptionen von Star Wars Outlaws findet ihr nun bei „Qualität“ noch zusätzlich die Einstellung „Gesetzlose“. Was diese genau ändert, das geht allerdings nicht hervor. Außer, dass sie die Lüfter eurer Grafikkarte noch stärker dazu anregt, aufzudrehen.

Ist Star Wars Outlaws das neue „Can it run Crysis“?

Im direkten Vergleich können wir auf unserem Test-PC auf jeden Fall feststellen, dass unsere GPU mit der versteckten Einstellung stärker in 3.440 x 1.440 ausgelastet wird – genauer gesagt geht sie laut Rivatuner-Anzeige bis an ihre Schmerzgrenze. Einen wirklichen Sprung in der Optik können wir aber ehrlich gesagt nur in den Details erkennen.

So werden in der Ferne ein paar mehr Objekte und Schatten dargestellt, wie ihr in unserem Vergleich erkennen könnt. Ob sich dafür ein Verlust von teilweise bis zu acht oder neun Bilder pro Sekunde lohnt, sei jedem selbst überlassen.

Erkennt ihr die Unterschiede zwischen Ultra und Gesetzlos?

Möglicherweise lohnen sich die Einstellungen erst in der Zukunft, wenn Nvidia oder AMD neue Grafikkarten mit noch mehr Leistung veröffentlichen. In der aktuellen Variante reichen aber allemal die Ultra-Optionen aus, sofern eure Hardware dies mitmacht. Wie sich Ubisofts Third-Person-Shooter insgesamt erschlägt, erfahrt ihr derweil in unserem Test zu Star Wars Outlaws.

Quelle: Reddit / @Spoggi99