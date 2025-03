Star Wars Outlaws: Open World-Spiel erreicht neuen Rekord

Auf dem Papier klang Star Wars Outlaws nach einem Erfolgsrezept, entpuppte sich aber für Kritiker und Fans eher als durchwachsener Open World-Vertreter mit einigen Stärken sowie offensichtlichen Schwächen.

Nun erlebt Ubisofts Ausflug in die einst von George Lucas‘ erschaffene Welt einen zweiten Frühling auf Steam und versammelt mehr Spieler*innen als zu seinem einstigen Release. Der Grund dafür ist offensichtlich: Star Wars Outlaws könnt ihr auf Valves Distributionsplattform gerade zum bisherigen Tiefstpreis erstehen.

Star Wars Outlaws: Neuer Spieler*innenrekord auf Steam

Um satte 50 Prozent ist das Abenteuer von Schlitzohr Kay Vess derzeit auf Steam reduziert und schlägt damit nur noch mit 34,99 Euro zu Buche. Ein Preis, den offenbar viele Interessierte jetzt als Kaufgrund erachteten und Star Wars Outlaws auf ihre Festplatte schoben. Aus der vorübergehenden Reduzierung lassen sich zwei Beobachtungen ableiten: Eine Aufwärtsbewegung bei den aktiven Spieler*innen und zunehmend ausgeglichene Bewertungen.

So ist der Höhepunkt in den letzten 24 Stunden auf 3.397 hochgeschnellt (via SteamDB) und bildet damit auch den bisherigen Gipfel der gleichzeitigen Spieler*innen seit dem verspäteten Steam-Launch am 21. November 2024 – knapp drei Monate nach dem ursprünglichen Release am 30. August auf Epic Games und Konsolen. Das sind noch einmal über 1.000 mehr als der bisherige Rekord zur Veröffentlichung, der Rabatt trägt also Früchte.

Lesetipp: Das steckt im neuen Update zu Star Wars Outlaws

Allerdings sind nicht alle jüngsten Käufer*innen zufrieden mit Star Wars Outlaws: Die kürzlichen Rezensionen umfassen 389 Bewertungen, von denen jedoch nur 66 Prozent, also genau zwei Drittel, positiv sind. Die hauptsächliche Kritik von Nutzer BioPhreak, der fast 70 Stunden in das Spiel gesteckt hat, richtet sich beispielsweise unter anderem gegen die erzwungenen Minispiele, nicht überspringbare Zwischensequenzen und Frustrationen bei der Bewegung durch die Open World.

Es gibt aber auch viele positive Gegenstimmen, egal ob nach popeligen zwei Stunden mit einem Ersteindruck und einer Kaufempfehlung zum gerade stattfindenden Angebot oder mit über 170 Stunden auf der Uhr und einer tiefschürfenden Einschätzung des Gesamterlebnisses. Falls ihr selbst am Angebot interessiert seid, lohnt natürlich auch ein Blick in unseren ausführlichen Test zu Star Wars Outlaws.

Quelle: SteamDB, Star Wars Outlaws auf Steam