Star Wars Outlaws: Neues Abenteuer steht kurz bevor – Geschenk für alle Spieler

Fans der einst von Filmemacher George Lucas erdachten Sternensaga rund um Jedi-Ritter und dem ewigen Kampf zwischen dunkler und heller Seite der Macht, sind dieser Tage vollauf bedient. Denn auf der Star Wars Celebration Japan wurde eine ganze Wundertüte ausgeschüttet – aber nicht nur Teaser-Trailer zu den kommenden Kinofilmen The Mandalorian & Grogu oder Star Wars: Starfighter gab’s, sondern auch bei Star Wars Outlaws wird’s abenteuerlich.

Der zweite DLC namens A Pirate’s Fortune für Star Wars Outlaws wurde nicht nur mit einem über einminütigen Trailer präsentiert, auch ein konkretes Veröffentlichungsdatum für die Erweiterung steht nun fest: Am 15. Mai werden wir mit Weltraumpiratin Kay Vess und Space-Katze Nix zu einem unverbrauchten Abenteuer aufbrechen. Zudem hält genannter Tag eine weitere Überraschung für Spieler*innen von Massive Entertainments großer Open World bereit …

Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune – und kosmetische Inhalte

Denn neben A Pirate’s Fortune, gibt’s für alle Spieler*innen von Star Wars Outlaws am 15. Mai auch noch „kosmetische Gegenstände […], die von Star Wars: Skeleton Crew inspiriert sind“, so die Videobeschreibung zum Trailer. Kenner*innen der Weltraum-Saga wissen natürlich: Skeleton Crew ist eine neue Star-Wars-Serie mit Hollywoodstar Jude Law (The Young Pope, Sherlock Holmes) in der Hauptrolle, die sich vor allem an ein jüngeres Publikum richtet.

Enthüllungstrailer zu Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune:

Bei diesen Gratis-Inhalten wird es sich konkret handeln um „ein Outfit für Nix, eine Trophäe für den Speeder – und ein Trinket für Speeder und Trailblazer“. Doch was zeigt abseits dieser Gratis-Dreinaben jetzt eigentlich der Trailer zum zweiten DLC? Während der ersten Sekunden sehen wir unsere Heldin Kay Vess, die, nicht unüblich für die draufgängerische Heldin, in einem finsteren Verlies hinter Gittern verfrachtet wird. Wenig entdeckt Vess einen Mitinsassen, ein Alien mit auffälliger Kopfbedeckung und Brille.

Lesetipp: Star Wars Outlaws: Große Ankündigung zur zweiten Erweiterung

„Ich bin der große Kapitän Hondo Ohnaka“, verkündet der Kamerad großspurig – und Star Wars-Expert*innen nicken natürlich sofort wissend. Dieser Charakter ist Zuschauer*innen vor allem als Weltraumpirat aus der Fernsehsendung Star Wars: The Clone Wars altbekannt. Ein Gesetzloser, der sich einerseits charismatisch gibt, andererseits gerne opportunistisch handelt. Der restliche Trailer dann präsentiert sich als abenteuerliche Achterbahnfahrt, bei dem Kay, Hondo, Droide ND-5 und der natürlich der flauschige Nix darum bemüht sind, einem wertvollen Schatz im Khepi-Grab habhaft zu werden.

So erhaltet ihr A Pirate’s Fortune

Wer im Besitz des Season Passes für Star Wars Outlaws ist, kann am Tag der Veröffentlichung selbstverständlich direkt mit A Pirate’s Fortune loslegen. Wer mit der regulären Version von Star Wars Outlaws mit Klonkriege-Zeitgenosse Hondo Ohnaka aufbrechen möchte, wird sich den DLC einzeln für 15 Euro anschaffen können – oder gönnt sich direkt den Season Pass für 40 Euro, erhält damit etwa auch das erste Story-Paket Wild Card.

Wollt ihr hingegen nach dem Anspielen von Star Wars Outlaws mit der jüngst veröffentlichten Gratis-Demo kostengünstig in die Vollversion einsteigen möchte, könntet ihr mit einem Abo von Ubisoft+ gut bedient sein.

Quellen: YouTuber / @StarWars, Star Wars, Steam