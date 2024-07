Star Wars Outlaws verzichtet auf RPG-Elemente: Für neue Fähigkeiten müsst ihr Personen überzeugen

Was haben Open World-Spiele heutzutage oft gemein? Natürlich, eine große Spielwelt, aber darüber hinaus? Richtig: Sie sind oft vollgestopft mit Elementen, die man aus Rollenspielen kennt, in erster Linie Erfahrungspunkte und ein Talentbaum. Star Wars Outlaws wird das nicht bieten.

Obwohl das Action-Adventure aus dem Hause Ubisoft stammt und man selbst dort Assassin’s Creed Stück für Stück in ein Action-Rollenspiel verwandelt hat, wird das Abenteuer von Kay Vess einen anderen Weg einschlagen. Die junge Outlaw wird zwar auch neue Fähigkeiten an die Hand bekommen, aber dafür muss sie sich erst einmal beweisen.

Star Wars Outaws: Keine XP & keine Talentbäume

Gemeint ist damit, dass ihr mit Kay Vess bestimmte Expert*innen von euch überzeugen müsst. Über einige von ihnen werdet ihr im Laufe der Handlung von Star Wars Outlaws stolpern, andere sind eher Teil der Nebenaufträge und geben sich mitunter nicht einmal direkt als solche zu erkennen. „Sie sind also in der Welt verstreut und man weiß von Anfang an nicht genau, wer sie sind, was genau sie einem zu bieten haben und wie man sie erreichen kann“, erklärt Game Director Mathias Karlson in einem Gespräch mit IGN.

Anhand eines Beispiels erklärt Karlson, was die Idee dahinter ist: Es gibt einen Jawa, über dessen Existenz man in einer Cantina erfährt. Sobald man den kuttentragenden Plünderer gefunden hat, gibt euch dieser einen besonders pikanten Auftrag. Ihr sollt aus dem Mund Sarlacc einen Zahn entfernen – also in einem Wesen rumwühlen, welches einst schon Boba Fett zum Verhängnis wurde. Was kann dabei schließlich schon schiefgehen? Angeblich ist immerhin dieses Exemplar bereits tot.

Erfüllt man den Auftrag zur Zufriedenheit des Jawas, erhält man anschließend einen Laserturm für das eigene Raumschiff. So oder so ähnlich wird es auch mit anderen Fähigkeiten und Erweiterungen in Star Wars Outlaws laufen. Karlson erwähnt als zweites Beispiel einen Handlanger, der einem noch während eines Raubüberfalls eine Blaster-Verbesserung in die Hand drückt.

Diese Art von Fortschrittssystem passt laut dem Team besser zu Star Wars, als das übliche System bestehend aus Erfahrungspunkten und Talentbäumen. Gleichzeitig wird Star Wars Outlaws ohnehin nicht allzu riesig, wie die Entwickler*innen vor kurzem verraten haben.

