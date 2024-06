Star Wars Outlaws: Alles was wir zu Ubisofts Open World-Spiel wissen

Die Zeiten, in denen nur EA neue Star Wars-Spiele entwickelt, sind vorbei: Ab diesem Jahr mischt auch Ubisoft beim Krieg der Sterne mit. Für den Sommer hat der Publisher Star Wars Outlaws angekündigt, welches von Massive Entertainment entwickelt wird, dem Studio hinter The Division 2.

Aber was genau für ein Spiel wird Star Wars Outlaws? Und wann genau ist der Release? In unserer Übersicht fassen wir für euch die wichtigsten Informationen zusammen.

Release und Plattformen: Wann und worauf erscheint Star Wars Outlaws?

Star Wars Outlaws wird laut Ubisoft und Massive Entertainment am 30. August 2024 erscheinen. Vorbesteller der teureren Gold- und Ultimate-Edition können jedoch bereits drei Tage früher loslegen, sprich am 27. August 2024.

Der finale Releasetermin wurde übrigens im Story-Trailer verraten. Keine Sorge: Wirklich viele Spoiler gibt es im Werbevideo nicht.

Die alten Konsolen haben bei Ubisoft derweil ausgedient: Star Wars Outlaws erscheint lediglich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S. Eine Umsetzung für die PlayStation 4, Xbox One oder Nintendo Switch ist nach derzeitigen Stand nicht geplant.

Welche Editionen von Star Wars Outlaws gibt es?

Neben einer Standard-Version für rund 70 Euro könnt ihr Star Wars Outlaws außerdem als Gold- oder Ultimate Edition erwerben. Diese unterscheiden sich nicht nur im Preis, sondern natürlich auch im jeweiligen Inhalt, wie der Ubisoft Store verrät.

In der Gold Edition für knapp 110 Euro erhaltet ihr neben dem Basisspiel außerdem drei Tage Vorabzugang, ein Bonuspaket mit kosmetischen Gegenständen und den Season Pass. Wollt ihr sogar rund 130 Euro auf den Tresen der Mos Eisley-Cantina legen, dann könnt ihr euch in der Ultimate Edition über weitere kosmetische Gegenstände und ein digitales Artbook freuen.

Der geplante Season Pass soll insgesamt zwei DLCs umfassen, die nach dem Release des Hauptspiels erscheinen werden. Außerdem ist die Bonusmission Jabbas Schachzug mit an Bord.

Story: Worum geht es überhaupt?

Die Geschichte von Star Wars Outlaws spielt zwischen den Filmen Episode 5: Das Imperium schlägt zurück und Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter und versetzt euch in die Haut der Gaunerin Kay Vess. Die erinnert ein Stück weit an Han Solo in seinen besten Jahren, sprich sie ist gut im Umgang mit Blastern, lässt sich auf durchtriebene Geschäfte ein und stolpert gerne in die eine oder andere ungünstige Lage. Begleitet wird Vess von ihrem treuen und niedlichen Begleiter Nix, einem sogenannten Merqaal, einer neu eingeführten Spezies im Star Wars-Universum.

In Star Wars Outlaws will Vess einen Neuanfang starten, aber zuvor muss noch ein Job erledigt werden: Sie will den größten Raubüberfall durchziehen, den es jemals im Outer Rim gab. Und dafür muss man tief in die Unterwelt von Star Wars hinabtauchen und darf sich über ein richtig sattes Kopfgeld freuen – und auf Auseinandersetzungen mit dem Imperium.

Gameplay: Wie fallen die Spielmechaniken aus?

Im Rahmen mehrerer Gameplay-Videos ließ Ubisoft nach und nach die Gameplay-Hüllen von Star Wars Outlaws fallen. Demnach erwartet euch ein recht typisches Third-Person-Action-Adventure in einer offenen Spielwelt – oder eher Spielwelten, denn ihr werdet typisch für Star Wars auf mehreren Planeten unterwegs sein. Dabei könnt ihr die jeweiligen Umgebungen weitgehend frei zu Fuß oder auf einem Speeder erkunden, während ihr im Weltraum natürlich auf das eigene Raumschiff setzt.

Neben den Hauptmissionen, die euch durch die Story führen, soll es in Star Wars Outlaws auch Nebenaufträge und weitere Möglichkeiten geben, viel Zeit in der Spielwelt zu verbringen. Rein spielerisch schleicht und schießt ihr euch durch verschiedene Passagen, sucht hinter Deckungen Schutz und lasst euch von Nix unterstützen. Dieser kann beispielsweise Gegner ablenken, damit man schnell an diesen vorbeihuschen kann, oder Schalter aktivieren, um etwa verschlossene Türen zu öffnen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Vorschau, denn auf dem Summer Game Fest konnten wir Star Wars Outlaws bereits ausprobieren.

Abseits des recht klassischen Gameplays auf den Planeten könnt ihr in Star Wars Outlaws euch ebenso im Weltraum austoben. Zwar wird Ubisofts Action-Adventure hier keineswegs so ausufernd wie Starfield, aber dennoch könnt ihr manuell von Planet zu Planet fliegen oder euch in actiongeladene Raumschiffkämpfe stürzen. Interessant ist, dass ihr zudem nahtlos vom Weltraum auf den Planeten oder andersherum fliegen könnt – einen Ladebildschirm soll es nicht geben.

Star Wars Outlaws ist übrigens nicht das einzige Videospiel-Großprojekt des Franchise, welches außerhalb von Electronic Arts entsteht. Zurzeit arbeitet auch das französische Studio Quantic Dream mit Star Wars: Eclipse an einem neuen Spiel, welches aber wohl noch einige Jahre auf sich warten lässt.