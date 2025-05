Star Wars Outlaws: Ubisoft schenkt euch die Ultimate Edition – wenn ihr diese Frage beantwortet

Gaming kann ein kostenintensives Hobby sein – insbesondere dann, wenn der Heimcomputer aktuelle Grafikeffekte wie Ray- oder Pathtracing flüssig darstellen soll. Aber auch softwareseitige Neuveröffentlichung gehen schwer ins Geld. Kommende Triple-A-Titel wie Doom: The Dark Ages oder Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sind mit 70 bis 80 Euro bepreist – wobei der Kaufpreis eines GTA 6 zum Veröffentlichungsstart laut Analysten sogar bei 100 Euro liegen könnte. Eine Schwelle, welche die Sondereditionen etwa eines Star Wars Outlaws längst durchbrochen haben.

Denn während die erste große Open World in einer weit, weit entfernten Galaxis in der Standard Edition 70 Euro kostet, klettert der Kaufpreis je nach Edition immer weiter an – erreicht ihren Höhepunkt bei der Ultimate Edition für happige 130 Euro. Für ihr Geld bekommen Kund*innen dann neben Season Pass kosmetische Inhalten, oder ein Digitales Artbook. Wer hingegen ganz kostenfrei mit Heldin Kay Vess und Space-Katze Nix loslegen möchte, kann das jetzt vielleicht dank des Star Wars Days bald tun …

Gewinnchance dank Star Wars Day: Star Wars Outlaws als Ultimate Edition

Wie jedes Jahr findet am 4. Mai der Star Wars Day statt. Neben speziellen Fan-Treffen sind es vor allem Gewinn- und Rabattaktionen, die Anhänger*innen der Sternenkriegs-Saga locken. Eine dieser Gewinnmöglichkeiten wurde über den offiziellen Twitter-Account @StarWarsOutlaws ausgerufen. Nicht nur haben Teilnehmer*innen dieser Verlosung die Chance auf die Ultimate Edition von Star Wars Outlaws, auch Nix-Kuscheltiere suchen ein neues Zuhause.

Gaming-begeisterte Fans von Krieg der Sterne wissen natürlich: Nix ist der tierische Begleiter von Hauptfigur Kay Vess – ein Sidekick, der nicht nur flauschig ist, sondern auch Gegner ablenkt oder Gegenstände herbeischafft. Die Teilnahme an der Verlosung gestaltet sich einfach: „[…] verrate uns einfach, welcher Star Wars Outlaws-Charakter dein Favorit ist!“, heißt es auf Twitter – und die Community reagiert.

Die Antworten reichen von „ND-5 ist mein absoluter Lieblingscharakter […]“, dem sarkastischen Kommandoandroiden aus dem Spiel, oder „Für mich ist es Lando [Calrissian]“, den natürlich auch Star Wars-Fans der ersten Stunde kennen, bis hin zu „Key Vess!!!“, der Heldin von Star Wars Outlaws. Aber egal, wie eure persönliche Antwort lautet: Teilnehmen könnt ihr wahlweise über Facebook, Instagram oder Twitter. Auf einer der Plattformen beantwortet ihr die Frage nach eurem liebsten Charakter aus Star Wars Outlaws, folgt außerdem dem dazugehörigen Social Media-Auftritt.

Teilnahmebedingungen zur Verlosung

Bedenkt zudem die Teilnahmebedingungen: Pro Plattform könnt ihr ausschließlich einmal teilnehmen. Darüber hinaus müsst ihr folgende Dinge beachten: Personen mit Wohnsitz in Deutschland können teilnehmen, aber auch solche, die in einem anderen, europäischen Land leben. Zum Zeitpunkt eurer Teilnahme müsst ihr das 16. Lebensjahr erreicht haben. Gewinner*innen werden zehn Stück zufällig ausgewählt. Solltet ihr zu denen zählen, werdet ihr über das Social Media-Profil informiert, mit dem ihr teilgenommen habt.

Die zehn Gewinne bestehen jeweils aus einem Key für Star Wars Outlaws Ultimate Edition und einem Nix-Kuscheltier. Teilnahmeschluss ist der 12. Mai um 00:59 Uhr deutscher Zeit. Aber egal, ob ihr gewinnt, oder nicht: Mit der neuen Gratis-Demo zu Star Wars Outlaws könnt ihr direkt heute loslegen.

