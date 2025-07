Star Wars Outlaws: Ubisoft überrascht mit Knaller-Rabatt – wenn ihr auf dieser Plattform spielt

Mal Hand aufs Herz – oder eher aufs Portemonnaie: Wie viel Geld habt ihr dieses Jahr beim Steam Summer Sale gelassen? Wer seinem persönlichen Turm der Schande im Rahmen der sommerlichen Verkaufsaktion höher als nötig gestapelt hat, für die oder den haben wir schlechte Neuigkeiten: Bei Ubisoft ist jetzt ein eigener Summer Sale an den Start gegangen inklusive zahlreicher Rabatte für beliebte Reihen wie Assassin’s Creed, Anno oder ein ganz bestimmtes Blockbuster-Game aus einer weit, weit entfernten Galaxis: Star Wars Outlaws wurden nun ebenfalls die Spendierhosen umgeschnallt.

Beispielsweise auf Steam ist Star Wars Outlaws in der Standard Edition aktuell mit knapp 70 Euro bepreist – genauso kostenintensiv sieht es üblicherweise im Ubisoft Store aus. Zum selben Kaufpreis schlägt dort das Weltraum-Abenteuer mit Schlitzohr Kay Vess und Space-Katze Nix zu Buche. Doch dank Ubisoft Summer Sale wurde dieser Kaufpreis auf Ubisofts Vertriebsplattform jetzt halbiert. Wer am Cockpit des Trailblazers Tatooine, Toshara und andere Schauplätze aus dem Krieg der Sterne erkunden möchte, sollte aber ziemlich zügig zuschlagen.

Star Wars Outlaws: Für kurze Zeit stark vergünstigt bei Ubisoft

Wer sich das von Massive Entertainment entwickelte und Ubisoft herausgegebene Star Wars Outlaws zum Aktionspreis sichern möchte, darf nicht allzu lange zögern. Der Ubisoft Summer Sale endet nämlich am 24. Juli um 12 Uhr deutscher Zeit – danach werden wieder die regulären Verkaufspreise fällig. Falls eure Taschen etwas tiefer sind, könnt ihr aber auch zum Aktionspreis die üppiger ausgestatteten Versionen von Star Wars Outlaws abgreifen. Denn die 50-prozentige Ersparnis betrifft nicht nur die Standard Edition, sondern auch alle anderen Ausführungen des Sternkriegs-Abenteuers.

Insgesamt stehen im Ubisoft Store gleich vier verschiedene Versionen von Star Wars Outlaws zum Verkauf bereit. Zuerst wäre da naheliegenderweise die eben angesprochene Standard Edition, jene das Basisspiel enthält. Im Preis verminderter Kostenpunkt: Nicht ganz 35 Euro. Die Deluxe Edition dann für 45 Euro legt kosmetische Inhalte wie ein Digitales Artbook, oder Gegenstände für Kays Raumschiff bei. Spielerisch sinnvoller wird’s in der Gold Edition für rund 55 Euro, wo euch vor allem solche Story-Erweiterungen wie Wild Card oder A Pirate’s Fortune nachgereicht werden.

Und schließlich die Ultimate Edition von Star Wars Outlaws für gerade mal 65 Euro ist das Rundum-sorglos-Paket bestehend aus Basisspiel, jedweden Erweiterungen und Cosmetics. Übrigens: Wer trotz der herabgedrückten Preislage nicht sofort den Geldbeutel zücken möchte, aber trotzdem in Outlaws reinschnuppern, hat dank einer komplett kostenlosen Demo die Gelegenheit dazu. Oder wird bei einem der anderen Ubisoft-Schnapper schwach.

Lesetipp: Star Wars: Diese Gratis-Demo überrascht mich mächtig

Weitere Schnäppdchen beim Ubisoft Summer Sale

Wir erwähnten es zu Beginn: Im Zuge des Ubisofts Summers Sales winken also noch bis einschließlich zum 24. Juli XXL-Titel mit Hammer-Rabatten. Zu den Gaming-Highlights der Rabatt-Aktion, welche zweifelsohne bei Spieler*innen hoch im Kurs stehen dürften, zählen beispielsweise Assassin’s Creed Valhalla (15 statt 60 Euro), Tom Clancy’s The Division 2 (7,50 statt 30 Euro), oder die Filmversoftung Avatar: Frontiers of Pandora (21 anstelle von 70 Euro).

Wer seine Freizeit also gerne mit dem vielleicht schönsten Hobby der Welt zubringt, zudem den einen oder anderen Euro einsparen möchte, könnte im Ubisoft Summer Sale ihr oder sein nächstes, persönliches Lieblingsspiel finden – das nicht zwangsweise Star Wars Outlaws heißen muss. Apropos Jedi-Ritter, Darth Vader-Röcheln und Bantha-Milch: Dieses etwas untergegangene Star Wars-Spiel hat sich in puncto Spieler*innenzahlen längst rehabilitiert.

