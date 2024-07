Star Wars Outlaws: Wie ein verrückter Film aus den 80er-Jahren den Krieg der Sterne ins Unglück stürzt – aber auf gute Weise

Was verbindet Star Wars und den weltberühmten Filmregisseur Martin Scorsese (Taxi Driver, GoodFellas)? Abgesehen davon, dass Krieg der Sterne-Erfinder George Lucas und Mister Scorsese Altersgenossen und Freunde sind? ´

Nun, ein eher obskurer Film des Meisterregisseurs, der jüngst mit seinem Westerndrama Killers of the Flower Moon für Furore gesorgt hat, war eine entscheidende Inspirationsquelle, aus der die Macher*innen hinter der neuen Open World aus dem Sternenkrieg geschöpft haben.

Star Wars Outlaws läuft heiß an – mit Verbindung zum Film

Zunächst das Grundlegende: Am sehnlichst herbeigewünschten Star Wars Outlaws schrauben momentan die Mädels und Jungs von Massive Entertainment, dem Developer hinter solchen Titeln wie The Division 1 & 2 oder Avatar: Frontiers of Pandora – einer weiteren Versoftung einer filmischen Vorlage. In der Historie des Sternenkriegs ist Outlaws angesiedelt zwischen den Ereignissen der klassischen Filme Das Imperium schlägt zurück und Rückkehr der Jedi. Damit betritt das Spiel sicheres Terrain abseits von online geführten Fan-Gefechten.

Was das Gameplay angeht, wurden jüngst Vergleiche mit der Uncharted-Reihe gezogen – und das Fahndungssystem aus GTA hat offenkundig beeinflusst, wie die Schergen des Imperiums auf die resolute Kay Vess und ihre plüschige Space-Katze Nix reagieren. So weit, so bekannt. Und was hat das mit Regie-Großväterchen Martin Scorsese zu schaffen?

Nun, aufgedeckt hat die Verbindung zwischen einem cineastischen Schatz und dem neuen Gaming-Blockbuster der englischsprachige Kollege Stephen Totilo von Game File. Der hat sich mit den verantwortlichen Entwickler*innen im Paris-Studio von Ubisoft zusammengesetzt – und sich auch mit Creative Director Julian Gerighty unterhalten. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass du’s verstehen wirst“, sagte Gerighty augenzwinkernd zu Totilo, als sich deren Gespräch darum drehte, welche Herangehensweise Massive Entertainment beim Storytelling verfolgt.

Welcher Martin-Scorsese-Film hat Outlaws inspiriert?

Letztlich war Totilo die filmische Referenz dann fremd, konnte nur verdutzt aus der Wäsche gucken, als Geirghty über Outlaws sagte:

„Als einfache Straßendiebin [Kay Vess] anzufangen und danach in eine schlechte Entscheidung nach der anderen zu schlittern – um sich schließlich vor Jabba [the Hutt] zu finden … das ist für Star Wars sehr ungewöhnlich. Eine der Inspirationen hierfür war der Film After Hours von Martin Scorsese. […] Der Film handelt von einem Typen, der innerhalb von 24 Stunden von einer schlechten Situation in die nächste gerät.“ Julian Gerighty (Creative Director bei Massive Entertainment)

Mit seiner Zusammenfassung des humorvollen Scorsese-Films aus dem Jahr 1985 trifft Gerighty punktgenau, was den Unterhaltungswert des Films ausmacht. Der schwarzhumorige Film erstreckt sich über eine einzige Nacht, in der ein von Griffin Dunne gespielter Unglücksrabe durch das nächtliche New York stolpert – dabei in zwielichtigen Stadtvierteln an Punks, Hippies, BDSM-Fans und andere Nachtschwärmer*innen gerät.

Klassischer Filmtrailer einer fast vergessenen Filmperle von Scorsese.

Neben Bringing Out the Dead mit Nicolas Cage als Rettungssanitäter, ist Die Zeit nach Mitternacht (deutscher Titel) einer der zu Unrecht untergegangenen Film-Pretiosen von Scorsese – der jetzt erfreulicherweise Star Wars Outlaws inspiriert hat.

Wir von 4P jedenfalls sind begierig wie auf ein frisch gezapftes Glas Bantha-Milch darauf, wie sich das Abenteuerspiel nach über vier Jahren Entwicklungszeit bei Massive Entertainment schlagen wird. Ein Spiel mit Titel Star Wars Outlaws, für das Ubisoft nach aktuellem Wissensstand keine ollen Mikrotransaktionen vorsieht – wir sind gespannt, ob das so bleiben wird.

Quellen: Game File, YouTube / Rotten Tomatoes Classic Trailers