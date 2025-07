Star Wars-Remake: Neues zum beeindruckenden Grafik-Upgrade veröffentlicht – „Kann es kaum erwarten“

Wir Älteren erinnern uns: Im Jahr 1995 war Helmut Kohl noch Bundeskanzler, Mobilteile wie das Nokia 2110 wurden populär – und auf dem Heimcomputer schlug der erste Teil einer langjährigen Shooter-Serie aus dem Star Wars-Universum ein.

Dark Forces gab nicht nur den Startschuss für die Jedi Knight-Reihe rund um Held Kyle Katarn, sondern auch heute noch kann sich die von den damaligen LucasArts-Studios hochgezogene Shooter-Sensation seiner Anhänger*innen gewiss sein – wie ein aktuelles Remake-Projekt grafisch beeindruckend unter Beweis stellt.

Neues zum Star Wars-Remake zu Dark Forces

Bereits jahrelang schraubt der Hobby-Entwickler hinter dem Nicknamen Ruppertle an seinem Fan-Remake zu Dark Forces. Der besondere Kniff dabei: Anstelle der mittlerweile mehr als rüstigen Jedi Engine des Original-Spiels, stampft der Kreative den Klassiker dieser Tage mithilfe der Unreal Engine 4 aus dem Boden.

Entsprechend kann das, was wir vom Gameplay bisher zu Gesicht bekommen haben, zwar nicht mit Unreal Engine 5-Brechern großer Developer mithalten – aber im direkten Vergleich zum Pixelbrei aus den tiefsten 90er-Jahren, ist diese Neuinterpretation von Dark Forces wirklich ein Augenschmaus. Auch spannend: Wer möchte, kann in eine frühe Version des Fan-Großprojekts auf Patreon direkt reinspielen.

Aktuellstes YouTube-Video zum Remake-Projekt:

Display content from YouTube

Das neueste YouTube-Video aus der Hobby-Werkstatt eines Ruppertle wurde zwar bereits vor ein paar Wochen veröffentlicht, vorenthalten möchten wir es den geneigten Star Wars-Fans natürlich trotzdem nicht. Schließlich demonstriert dieser neueste Clip endlich, wie das mit den Tauchgängen in diesem neu gedachten Dark Forces aussehen wird. Entsprechend werden wir im Verlauf von nicht ganz eineinhalb Minuten Augenzeug*in, wie der Entwickler als Kyle Katarn zunächst mit dem Sturmblaster-Gewehr demonstrativ einige Schüsse auf die Wasseroberfläche abgibt. Und wenige Sekunden später endlich abtaucht.

Schön: Anders als im originalen Dark Forces, dafür wie in den nachfolgenden Jedi Knight-Spielen, wechselt Ruppertle von der Ego- in die Third-Person-Perspektive – und wieder zurück. Übrigens: In den Kommentaren unter dem Video überschneidet sich nostalgischer Blick mit Vorfreude auf das Star Wars-Remake – was Wortmeldungen wie „Auf dieses SW-Fanprojekt freue ich mich vermutlich am meisten„, oder „Wie immer großartige Arbeit“ zeigen. Wer das Fan-Projekt längere Zeit aus den Augen verloren hat, für die oder den gibt’s auf demselben YouTube-Kanal übrigens noch eine Überraschung.

Denn vor rund drei Monaten wurde ein weiteres Video mit dem Titel „The Return Home tot Sulon“ mit einer Gesamtlänge von etwas mehr als zwei Minuten veröffentlicht. Kenner*innen des Originals wissen natürlich: Hierbei handelt es sich um den dritten Level des Shooters, in dem Kyle Katarn auf seinen Heimatmond zurückkehrt, sich auf der Suche nach dem Familien-Droiden befindet. Hingegen, was die Remaster-Expert*innen nochmal aus Dark Forces herausgekitzelt haben, darüber gewährt ein spannender Deep Dive Aufschluss.

Quellen: YouTube / @McRuppertle, @tj8097, @redgravegaming1243, Patreon / Ruppertle