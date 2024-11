Star Wars: Selbst 12 Jahre nach Release bringt dieses Spiel noch ein beachtliches Update

Mittlerweile ist Star Wars: The Old Republic bei Version 7.5 angelangt und plant schon in Kürze die zweite Ziffer in eine Sechs zu verwandeln. 2011 öffnete das MMO erstmals seine Tore für PC-Spieler*innen und hat es sich seitdem nicht nehmen lassen, regelmäßig Content nachzuliefern.

Damit sind beinahe 13 Jahre vergangen, in denen Entwickler*innen sich nachwirkend mit der Software auseinandersetzen und eine fortlaufende Story weitererzählen. Da kann man schon mal respektvoll den Hut ziehen. Aber was für Neuerungen sind überhaupt noch angedacht?

Star Wars: The Old Republic geht nimmer müde in die nächste Runde

Galactic Threads soll die kommende Story-Erweiterung für Star Wars: The Old Republic heißen und – Achtung Spoiler – Spieler*innen mit ihren Verbündeten auf die Fährte von Darth Magus ansetzen. Der hat nämlich ganz schön fiese Pläne, die ihr lieber durchkreuzt, bevor er sie in die Tat umsetzen kann. Gleichzeitig dürfen auch Darth Nui’s Holocron, welches bisher ungelöste Fragen aufwirft, und die Machenschaften der Hidden Chain-Organisation nicht aus den Augen gelassen werden.

Leider wird Galactic Threads zum Release des bevorstehenden Updates noch nicht spielbar sein, sondern benötigt etwas mehr Zeit. Anfang Dezember erwarten euch also erstmal nur die Neuerungen in Verbindung mit Version 7.6. Dazu zählen unter anderem frische Items im Premium Shop, aber auch einige Gameplay-bezogene Anpassungen.

So soll es bald sogenannte Dynamic Encounters mit besonderen Belohnungen geben, die entweder zufällig entdeckt oder auf der Karte erkannt werden. Dahinter stecken verschiedene Missionen, wie etwa Truppen der Hidden Chain besiegen oder eine wilde Herde Banthas zusammentreiben. Hinzu kommt ein neuer Bossgegner auf Ilum, der Propagator Core XR-53, und die siebte Season der PvP-Herausforderungen.

Auch in Sachen Grafik hat das Team hinter Star Wars: The Old Republic nachgelegt. Charaktere sollen künftig mit modernisierten Texturen und besserer Belichtung ausgestattet sein. Wo wir schon beim Thema verbesserte Optik für ältere Spiele sind: Auf Steam ist kürzlich ein Grafik-Update für Half-Life 2 aufgetaucht.

Quellen: swtor.com, YouTube / swtheoldrepublic