Star Wars: Galaktisches Update für Hit-Rollenspiel steht kurz bevor

Obwohl das Online-Rollenspiel Star Wars: The Old Republic bereits im Jahre 2011 veröffentlicht wurde, tummeln sich in dieser weit, weit entfernten Galaxis bis heute tausende Spieler*innen täglich. Das dürfte einerseits an der spannungsgeladenen Story-Kampagne liegen, andererseits sorgen die Macher*innen mit Updates bis heute dafür, dass dieses MMO genug Neues bietet.

Eines dieser Updates steht jetzt kurz bevor, wird nicht nur zwei große Story-Neuerungen bereithalten, sondern beispielsweise auch die Benutzer*innenoberfläche optimieren. Andere Punkte, bei denen nachgebessert wird, betreffen beispielsweise ein entschlacktes Missions-Protokoll – doch damit ist der Umfang des Updates 7.7 für Star Wars: The Old Republic längst nicht zu Ende erzählt …

Durch die anstehenden Neuerungen zum Update 7.7 bei Star Wars: The Old Republic führte auch ein Developer Livestream. Derselbe wurde erfreulicherweise am 8. Mai auf dem offiziellen YouTube-Kanal @swtheoldrepublic bereitgestellt. In dem führen Game Producer Eric Musco, Senior Community Managerin Jackie und andere Mitarbeiter*innen durch das anstehende Update – und zwar im Verlauf von fast einer Stunde und 20 Minuten. Sprich: Wer sich vollumfänglich informieren möchte, ist hier richtig aufgehoben. Aber welche werden die zentralen Bestandteile sein?

Game Update 7.7 zu Star Wars: The Old Republic:

Spannend: Sieben Planeten im Online-Rollenspiel werden – abhängig von ihrer Bewegung durch den Weltraum – mit speziellen Ereignissen aufwarten. Genauer werden nachfolgende Planeten betroffen sein: Tython, Korriban, Ord Mantell, Hutta, Dromund Kaas, Coruscant und Ilum. Vielleicht noch spannender: Mit Update 7.7 wird auch der Handlungsfaden zu Legacy of Sith wieder aufgegriffen. Dabei handelt sich kurz gesagt um einen Konflikt zwischen Galaktischer Republik und dem Sith-Imperium.

Die beiden kommenden, neuen Kapitel Galactic Threads und Master’s Enigma werden diesen Konflikt weitererzählen – indem Spieler*innen die Pläne des Sith Lords Darth Malgus weiter erforschen. Zudem wurde zum Beispiel eine bislang unbekannte PvP-Saison mitsamt neuen Belohnungen angekündigt. Darüber hinaus wird im sogenannten Eras-Fenster der Handlungsverlauf von The Old Republic künftig unterteilt – und zwar in verschiedene Epochen. Das dürfte auch für diejenigen Spieler*innen hilfreich sein, die nach längerer Abwesenheit wieder in das Spielgeschehen zurückfinden möchten.

All das ist aber nur ein Ausschnitt daraus, was euch alles mit dem Update 7.7 bevorstehen wird. Der Veröffentlichungstermin dieses Updates des Online-Rollenspiels ist übrigens für Ende Mai oder spätestens Anfang Juni vorgesehen. Apropos Weltraumoper: Star Wars-Spiele auf Steam mit dickem Rabatt.

