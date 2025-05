Star Wars: Totgeglaubtes Spiel feiert starkes Comeback auf Steam  – „Kann es nicht glauben“

Nach so mancher Enttäuschung und dem einen oder anderen Fehltritt ist Star Wars in diesen Tagen wieder eine ganze Ecke beliebter unterwegs. Das liegt zum einen an der Rückkehr von Episode 3 in die Kinos, zum anderen an der finalen Staffel von Andor. Beides hat offenbar auch Einfluss auf einen längst totgeglaubten Shooter.

Zugegeben: Tot ist ja im Star Wars-Universum nicht immer so endgültig, siehe Palpatine oder Darth Maul. Doch um diese beiden fiesen Gestalten soll es hier gar nicht gehen, sondern um Star Wars Battlefront 2. Der Neuauflage von DICE, nicht dem Original von 2005. Das feiert in diesen Tagen einen überraschenden Ansturm von Spieler*innen auf Steam.

Star Wars Battlefront 2 ist wieder da

Obwohl EA und die Battlefield-Macher schon seit fünf Jahren dem Shooter keine Inhalte mehr spendiert haben, versammeln sich seit wenigen Tagen wieder unzählige Fans der Sternenkriegs-Saga, um sich gegenseitig ins Visier zu nehmen. Genauer gesagt waren in den letzten 24 Stunden fast 8.000 Spieler*innen gleichzeitig in Star Wars Battlefront 2 am Start (via steamdb).

Damit kratzt der Multiplayer-Shooter, der ebenso eine Story-Kampagne zu bieten hat, fast an seinem Allzeit-Rekord von 10.489 Steam-Nutzer*innen zur selben Zeit – aufgestellt am 16. Januar 2021. Ein enormer Aufwärtstrend, nachdem in den letzten Wochen und Monaten oft nur um die 1.500 bis 2.500 Spieler*innen am Start gewesen sind.

Seinen Anfang hat das derzeitige Hoch am 4. Mai 2025 genommen, dem wohlbekannten Star Wars-Day. Wie jedes Jahr haben sich etliche Fans dazu entschlossen, mal wieder in ältere Spiele rund um Jedi, Sith, Sturm- und Klontruppen reinzuschauen. Und anscheinend sind viele im Falle von Battlefront 2 hängengeblieben und haben dem Shooter, der zu Release 2017 noch ordentlich Kritik einstecken musste, eine neue Chance gegeben.

Star Wars ist wieder en vouge

An neuen Inhalten liegt das Comeback nicht, wie bereits ausgeführt. Stattdessen dürften wohl gleich mehrere, verschiedene Ereignisse Einfluss haben. Da wäre die eingangs erwähnte Rückkehr von Star Wars: Episode 3 in die hiesigen Kinos, während fast gleichzeitig die zweite und finale Staffel von Andor auf Disney+ gestartet ist. Darüber hinaus läuft derzeit in Fortnite eine spezielle Star Wars-Season.

Aber noch ein weiterer Aspekt spielt eine wichtige Rolle. Für die PC-Version von Star Wars Battlefront 2 hat es kürzlich einen Patch gegeben, welcher sich dem Cheat-Problem angenommen hat. Die Anzahl der Hacker*innen konnte drastisch reduziert werden, wodurch ebenso etliche Spieler*innen wieder Spaß am Shooter gefunden haben.

Im entsprechenden Reddit-Beitrag wird der jüngste Erfolg auf jeden Fall gefeiert. „Das ist fantastisch, lol. Ich kann nicht glauben, dass es so viele oder mehr Spieler hat als die drei letzten Battlefield-Spiele“, schreibt ButterscotchCool7370. Ob der Erfolg länger anhält, bleibt natürlich abzuwarten. Derweil findet ihr hier unsere Liste der besten Star Wars-Spiele in diesem Jahrtausend.

Quelle: steamdb, reddit / @ButterscotchCool7370