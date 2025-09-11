Star Wars zieht demnächst in diesem Spiel ein – und führt zu gespaltenen Reaktionen

Nach mittlerweile acht Jahren, die seit dem ursprünglichen Release von Destiny 2 vergangen sind, haben die im Hintergrund laufenden Rädchen noch keinen Rost angesetzt, sonst drehen sich weiter fleißig, um neue Inhalte fertigzustellen. In einigen Wochen haben sie schon das nächste Paket für euch auf Band gestellt, diesmal mit großem Star Wars-Siegel.

Zu diesem sind jetzt neue Infos geteilt worden, durch die deutlich wird, was genau eigentlich drin steckt. Nicht alle Beobachter*innen scheinen bedenkenlos angetan zu sein von dem Gezeigten. Was genau ist es, dass ihnen an dem DLC nicht schmeckt?

Destiny 2 lädt sich mit Renegades an Star Wars angelehnten Content auf

Am 9. September fand der große Livestream mit Ankündigungen und neuem Material rund um die nahe Zukunft von Destiny 2 statt. Im Fokus des Videos steht neben dem kommenden Asche und Eisen-Update die Enthüllung des kostenpflichtigen Zusatzinhaltes Renegades. Für diesen ist nun ein Veröffentlichungsdatum bekannt: Am 2. Dezember dieses Jahres sollen Spieler*innen sich hier in die kriminelle Unterwelt wagen können. Vorbestellt werden kann schon jetzt für 39,99 Euro am PC sowie auf Xbox- und PlayStation-Konsolen. Der kostenlose Download des Hauptspiels ist hierfür vorausgesetzt, versteht sich.

Hier der besprochene Livestream zum Nachschauen:

Das neue Abenteuer führt euch aufbauend auf den Ereignissen von Am Rande des Schicksals ins gesetzlose Grenzland, um dessen Herrschaft verbrecherische Syndikate kämpfen. Dort erwarten euch gefährliche Aufträge, heikle Allianzen und die Bedrohung einer Superwaffe des Barant-Imperiums. In dem präsentierten Bildmaterial wird deutlich, wo die Star Wars-Inspiration neben der an Erzählungen aus dem Sci-Fi-Epos erinnernden Storyline zum Tragen kommt, beispielsweise in Form von Lichtschwertern und Raumschiffdesigns.

„Das Star Wars-Zeug fühlt sich so deplatziert an. Es ist irgendwie nicht genug, um ein ganzes Star Wars-Spiel / eine ganze Star Wars-Erweiterung zu sein, aber zu viel, für nur ein ‚inspiriert von‘. Fühlt sich am Ende an wie eine komische Kopie“, kommentiert eine Person auf Reddit beispielhaft die Lage zu Renegades. Andere Nutzer*innen drücken ähnliche Gefühle aus. Auch unter dem VoD des Livestreams schreibt etwa eine Person „Der Star Wars-Kram hätte nicht so aufdringlich sein müssen„. Diese Wortmeldungen decken aber natürlich nur einen Teil des Meinungsbildes ab.

Wie gut Destiny 2: Renegades am Ende wirklich ankommt, wird erst der Release zeigen. Einen solchen hat Star Wars Outlaws auf der Nintendo Switch 2 mittlerweile hinter sich, glänzt dort mit technischer Güte.

