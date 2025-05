Star Wars: Zwei der besten Spiele bekommt ihr jetzt überraschend günstig – „Wahnsinns-Spaß!“

Fans der Sternensaga rund um scharfe Laserschwerter, haarige Wookiees und ewigem Kampf zwischen heller und dunkler Seite der Macht, können sich kaum beklagen – vor allem nicht spielerisch: Letzten Sommer öffnete mit Star Wars Outlaws die erste Open World, das Jahr davor konnte das Action-Adventure Jedi: Survivor gute bis sehr gute Bewertungen abräumen – und mit Star Wars: Zero Company befindet sich gerade ein rundenbasiertes Taktikspiel in der Mache.

Trotz dieser aktuellen und kommenden Spiele genießen zwei Spiele einen besonderen Stellenwert bei Krieg der Sterne-Fans und Rollenspiel-Liebhaber*innen gleichermaßen. Die Rede ist von Knight of the Old Republic und der Fortsetzung Knights of the Old Rebublic 2: The Sith Lords. Zwei RPGS der Nullerjahre, die zwar schon einige Jahre auf dem Buckel haben, dafür inzwischen auch auf mobilen Devices verfügbar sind – aktuell zum auffällig günstigen Kaufpreis.

Star Wars: KOTOR 1 & 2 zum Kampfpreis fürs Android-Handy

Treue Anhänger*innen von Jediritter Luke, Prinzessin Leia und vielleicht auch ein bisschen Jar Jar Binks, wissen natürlich längst, was uns alljährlich am 4. Mai erwartet. Das Datum markiert seit Jahrzehnten einen Ehrentag für alles rund um Star Wars. Abseits spezieller Fan-Treffen, sind es vor allem besondere Rabattaktionen, die auch Spieler*innen locken. Zwei dieser Angebote finden sich im Google Play Store. Sprich: Sofern ihr ein Android-Smartphone besitzt, dass leistungsfähig genug ist, bekommt ihr momentan die beiden absoluten Klassiker KOTOR 1 und KOTOR 2 auffallend günstig.

Trailer zur Mobile-Version von Star Wars: Knights of the Old Republic 2:

Für das erste Knights of the Old Rebublic löhnt ihr dieser Tage gerade mal 4,40 Euro anstelle der üblicherweise anfallenden 11 Euro. Pfennigfuchser sparen also etwas mehr als die Hälfte des sonst üblichen Kaufpreises ein. Noch kostengünstiger kommt ihr beim zweiten Knights of the Old Republic weg. Für das Sequel bezahlt ihr aktuell gerade mal 6,50 Euro. Zum Vergleich: Die UVP liegt bei 17 Euro – ihr spart also mehr als die Hälfte des handelsüblichen Verkaufspreises ein.

Wie lange das Angebot gilt, wird nicht angegeben. Mit Blick auf andere Rabattaktionen rund um den Star Wars Day ist aber stark anzunehmen, dass die Kaufpreise wenige Tage nach dem Sternenkriegs-Ehrentag wieder heraufgesetzt werden. Doch bereiten die beiden Rollenspiel-Urgesteine, welche ursprünglich für Heimcomputer und Microsofts Xbox veröffentlicht wurden, auf dem Smartphone-Display überhaupt Freude?

KOTOR 1 & 2: Top oder Flop auf Android?

Ein Blick in die Nutzer*innenbewertungen des Google Play Stores zeigt: Insbesondere das erste KOTOR konnte auf dem kleinen Bildschirm überzeugen. Dafür stehen insgesamt über 55.000 Sternebewertungen, die mit 4.0 von maximal 5 Sternen mehr als wohlwollend ausgefallen sind. Weniger positiv hingegen sieht das Echo aus der Spieler*innenschaft bei KOTOR 2 aus. 3,8 Sterne auf Google Play liegen zwar noch immer im grünen Bereich, aber gerade mal etwas mehr als 5.600 vergebene Bewertungen sprechen für ein im Vergleich zum Vorgänger schwindendes Interesse.

Die Ursache dafür könnten einige, eher negative Bewertungen im Play Store widerspiegeln. Etwa zum ersten KOTOR schreibt ein enttäuschter Kunde im April 2025: “Leider wird diese mobile Portierung dem Spiel nicht gerecht. Offenbar wurden einige Bugs und alte Steuerungsmethoden nie behoben […].“ Ein häufig genannter Kritikpunkt betrifft die Untertitel bei Dialogen, die „immer zu Beginn eines Gesprächs“ fehlen sollen, wie ein anderer Rezensent im Februar schrieb.

Dann wiederum konnte ein Spieler bereits Ende Dezember 2020 seine Begeisterung zu KOTOR 2 nicht zurückhalten, und schrieb: „Danke, dass ihr dieses Spiel auf Android gebracht habt. Es ist ein Wahnsinns-Spaß!“. Wer also in zwei der vielleicht besten Star Wars-Spiele aller Zeiten auf dem mobilen Endgerät eintauchen möchte, hat jetzt die preisgünstige Gelegenheit dazu. Apropos mächtige Rabatte: Zwei Star Wars-Spiele für unter 5 Euro locken auf Steam.

