Stardew Valley 1.6: Entwickler mit ernüchternder Antwort für Konsolenspieler

Seit Monaten toben sich PC-Spieler*innen in Stardew Valley erneut aus: Mit Update 1.6 gab es nach langer Zeit wieder neue Inhalte und frische Geheimnisse zu entdecken. Aber was ist mit den Konsolen?

Trotz mehrfacher Aussagen von Entwickler ConcernedApe in der Vergangenheit, dass es bald vorwärts geht, gibt es noch immer kein Lebenszeichen des Updates für die anderen Plattformen. Nun hat er sich erneut auf Twitter dazu hinreißen lassen und kurz über die Probleme gesprochen.

Stardew Valley 1.6 für Konsolen: Es dauert noch…

Wer regelmäßig ConcernedApes Ergüsse auf der Social Media-Plattform verfolgt, den dürften die jüngsten Worte nicht allzu überraschen. Denn der eifrige Entwickler hat weiterhin kein Datum im Gepäck, sondern muss abermals die wartende Spieler*innenschaft vertrösten.

„Konsolen- und Mobilportierungen sind noch in Arbeit. Ich gebe zu, dass sie viel Zeit in Anspruch nehmen. Dafür gibt es Gründe, aber die Quintessenz ist, dass sie noch nicht fertig sind und dass wir immer noch daran arbeiten. Sie sind unser Hauptaugenmerk seit 1.6 für PC erschienen ist“, so Eric Barone, wie der Entwickler mit bürgerlichen Namen heißt.

Auch Vorwürfe, dass er sich zuletzt wieder verstärkt seinem neuen Spiel Haunted Chocolatier zuwenden würde, entkräftet er. „Ich habe Haunted Chocolatier schon lange nicht mehr angefasst, weil ich mich zuerst der Fertigstellung von Stardew 1.6 widmen muss“, heißt es von Barone weiter. Er könne den Frust und die Verärgerung verstehen, freue sich aber auch über all diejenigen, die Geduld haben. „Sie machen das Leben besser und verringern den Stress, und ich weiß das zu schätzen.“

Warum wurde der PC bevorzugt?

In den Kommentaren zum Tweet, der immerhin fast eine Million Mal angezeigt wurde, äußern viele, dass sich Barone weiterhin die Zeit nehmen soll. Lieber haben sie am Ende ein gutes und funktionierendes Update, anstatt eines voller Fehler.

Es kam jedoch auch die Frage auf, warum das Update so viel früher für den PC veröffentlicht wurde. Immerhin wären nun schon überall Spoiler zu den neuen Inhalten und das sei enttäuschend. Auch dazu äußert sich ConcernedApe: Auf dem PC sei es wesentlich einfacher, Bugs zu beheben und entsprechende Patches zu veröffentlichen.

Auf den Konsolen würde es aufgrund der vom Hersteller notwendigen Verifikationssysteme schlicht länger dauern. Damit Spieler*innen aber nicht länger als eine Woche mit einem potenziell extremen Bug leben müssen, möchte er das Update zuvor komplett auf Herz und Nieren testen. Dieser Prozess würde sich derzeit aber aufgrund technischer Probleme in die Länge ziehen.

Wann ihr nun also auf den Konsolen und Smartphones mit Update 1.6 loslegen könnt, bleibt weiterhin abzuwarten. Derweil könnt ihr euch aber mit dem einen oder anderen geheimen Sender in Stardew Valley vertraut machen.

