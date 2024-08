Stardew Valley: 5 versteckte Geheimnisse aus Update 1.6 – Habt ihr sie entdeckt?

Nicht nur oberflächlich betrachtet ist Stardew Valley ein gut umgesetztes Spiel. An vielen Stellen verbergen sich liebevolle Extras, die sicherlich auch den aufmerksamsten Farmer*innen nicht in ihrer Gänze bekannt sind. Und es kommen mit jedem Update mehr dazu: Version 1.6 brachte wieder eine neue Fuhre mit sich.

Mal sind es versteckte Items, besondere Effekte oder witzige Easter Eggs. Wo ihr suchen müsst, um solche Inhalte ausfindig zu machen und was es zu sehen oder abzugreifen gibt, verraten wir euch, damit ihr euch nicht ewig lang mit planlosem Suchen plagen müsst.

Waffe aus Terraria – 5 Geheimnisse aus Stardew Valley 1.6

Das Meowmere könnte euch bereits bekannt vorkommen, wenn ihr Terraria gespielt habt: Es handelt sich um ein buntes Schwert mit Katzengesicht am Griff, das ihr sehr wahrscheinlich nie per Zufall finden würdet, denn es lässt sich nur durch sehr spezielle Schritte entdecken.

Zuerst müsst ihr eine antike Puppe in den Lavapool auf Level 100 der Minen oder die Vulkanschmiede schmeißen. Ihr erhaltet anschließend einen besonderen Stein, mit dem ihr euch auf den Weg zum Turm des Zauberers begebt. Platziert ihn auf dem Pflanzenständer im Keller, schaltet ihr das Meowmere frei. Es teilt bei jedem Angriff exakt 20 Schaden aus und verwandelt besiegte Feinde in Regenbogen-Glitzer.

Am Ende des Regenbogens – 5 Geheimnisse aus Stardew Valley 1.6

Für eine Extraportion Glück empfiehlt sich ein Ausflug zum Wasserfall ganz im Süden des Zundersaftwaldes. Wichtig ist, dass ihr hierfür den 17. Frühling, stellvertretend für den St. Patricks Day am 17. März, wählt. An eurem Ziel angekommen, werdet ihr einen Regenbogen sehen, an dessen Ende ein Topf voll Gold wartet. Sobald ihr mit dem Schatz interagiert, wird euch ein Koboldhut sowie etwas Geld geschenkt.

Verfluchte Unterwäsche – 5 Geheimnisse aus Stardew Valley 1.6

Der Bürgermeister von Pelikan Stadt hütet das Geheimnis um seine Liebesbeziehung zu Bäuerin Marnie nicht gerade erfolgreich. Spätestens nach der Bitte, seine Lieblingsunterhose aus ihrem Schlafzimmer wiederzubeschaffen, lässt er keine Zweifel mehr offen. Was er allerdings für sich behält, ist, dass er in seinem Keller noch weitere lila Buxen lagert.

Eine eigens mitgebrachte Treppe eröffnet in Lewis Schlafzimmer den Eingang zu den entsprechenden Räumlichkeiten. Am Ende eines Labyrinths stoßt ihr auf eine identische Hose, die allerdings nicht ganz ungefährlich ist. Hebt ihr sie auf, erscheint ein verfluchtes Replikat, das euch angreift und immun gegen eure Konterattacken ist.

Grüne Grüße – 5 Geheimnisse aus Stardew Valley Version 1.6

Dass im Titelbildschirm von Stardew Valley einige Interaktionen versteckt sind, dürften mittlerweile viele Spieler*innen, die in der Community des Titels mitmischen, wissen. Klickt man beispielsweise auf das Gesicht des Maskottchens von ConcernedApe, reißt es die Augen weit auf. An der gleichen Stelle gibt es seit Update 1.6 nun eine weitere kleine Überraschung zu erleben. In sehr seltenen Fällen färbt sich der Screen grün und zeigt zusätzlich drei fröhliche Junimos.

Pimp mein Pferd – 5 Geheimnisse aus Stardew Valley Version 1.6

Um schneller durch das Sternentautal zu preschen als zu Fuß möglich ist, bietet sich ein Ritt auf eurem Pferd an. Falls euch das immer noch nicht schnell genug geht, habt ihr in Version 1.6 von Stardew Valley die Möglichkeit, eurem treuen Gefährten einen Geschwindigkeits-Boost zu verpassen. Füttert ihr das Tier mit einer Karotte, ist es den ganzen Rest des Tages flotter unterwegs. Dieser Trick funktioniert einmal pro Tag, leider könnt ihr also nicht 100 Möhren für die ultimative Pferdepower verheizen.

Falls ihr übrigens noch darauf wartet, all diese Geheimnisse samt restlicher Änderungen aus Update 1.6 selbst zu erfahren, da ihr auf Konsole beziehungsweise Mobile spielt, sei euch weiterhin Geduld angeraten. Stardew Valley-Entwickler Eric Barone meldete sich zuletzt mit ernüchternden Nachrichten.

