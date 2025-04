Stardew Valley: Aufregung um Schicksal von beliebtem Gratis-Download – „Das ist so dumm“

Die Modding-Community beschäftigt sich fleißig mit zusätzlichen Inhalten für die ultra beliebte Farming-Sim Stardew Valley. Dabei kommen allerlei kreative Ideen zustande, die teils von anderen Spielen inspiriert sind und für inoffizielle Kollaborationen sorgen.

So entstand auch das Projekt Baldur’s Village, welches Charaktere aus dem Mega-Rollenspiel Baldur’s Gate 3 mit sich bringt und die Spielwelt erweitert. Urheberrechtsinhaber Wizards of the Coast hat davon Wind bekommen und gleich die Peitsche ausgepackt.

Wizards of the Coast verdirbt Stardew Valley-Spieler*innen den Spaß

Astarion, Schattenherz, Gale und Co. – über 20 zusätzliche Charaktere hat Baldur’s Village im Gepäck. Darunter natürlich auch potenzielle romantische Partner*innen. Hinzu kommen sechs neue Orte, frische Läden, besondere Events und einiges mehr, mit dem der kostenlose Download auf Nexus Mods lockt. Nicht nur Spieler*innen zeigen sich begeistert von dem umfangreich gestalteten Crossover, selbst Swen Vincke, Chef von Baldur’s Gate 3-Entwicklungsstudio Larian, hat bereits seine Anerkennung für das Softwarepaket geteilt.

Doch die gute Stimmung wurde jäh durchbrochen, als Wizards of the Coast dazwischen grätschte. Kurzzeitig las man unter dem Eintrag von Baldur’s Village auf Nexus Mods nur „Diese Mod wird durch die Moderation geprüft„. Ein*e Sprecher*in der bekannten Modding-Plattform verriet PC Gamer, dass Wizards of the Coast, Markenrechtsinhaber in Sachen Dungeons & Dragons und damit dem darauf basierenden Baldur’s Gate 3, ihr Copyright geltend machen wollten.

Da ist eine Entschuldigung fällig

Aus der Community drang kurz darauf der Aufschrei. Kritik an dem Vorgehen von Wizards of the Coast begründeten Fans unter anderem mit Worten wie „Das ist so dumm, sie [die Mod] spricht doch niemanden an, der BG3 nicht gespielt hat“, um zu verdeutlichen, dass hier keine geldwerten Vorteile streitig gemacht wurden.

Sogar Swen Vincke schaltete sich erneut ein, um die Mod zu unterstützen. „Kostenlose, hochwertige Fan-Mods, die deine Charaktere in anderen Games hervorheben, sind der Beweis, dass dein Werk Anklang findet und eine besondere Form der Verbreitung durch Mund-zu-Mund-Kommunikation“. Wenn überhaupt, so lässt sich seine Aussage deuten, würde WotC also nur von der übergreifenden Präsenz ihrer IP profitieren.

Nach dem starken Backlash musste das von Hasbro geführte Unternehmen schließlich zurückrudern und gestand ein, einen Fehler begangen zu haben. So äußerte man sich gegenüber PC Gamer und fügte hinzu, dass eine Lösung in Arbeit sei, damit „die Stardew Valley Community weiterhin Freude an dieser großartigen Mod haben kann“. Mittlerweile ist sie zum Glück wieder in vollem Umfang verfügbar.

Na hoffentlich passiert so ein Debakel nicht auch mit anderen Mods für die Farming-Sim, welche sich von geistigem Eigentum anderer inspirieren lassen. Immerhin erwartet uns beispielsweise noch eine Stardew Valley-Erweiterung, die Elemente aus The Legend of Zelda enthalten soll.

