Stardew Valley: Beeindruckende LEGO-Nachbildung von Pelikanstadt sorgt für Staunen

ConcernedApe, der Entwickler von Stardew Valley, hat bekanntlich viel Liebe fürs Detail in seine Farming-Sim fließen lassen. Darin begründet sich auch zum Großteil das Erfolgsrezept des ultra beliebten Cozy Games.

Von der vorgelebten Leidenschaft hat sich nun ein Klemmbaustein-Connaisseur inspirieren lassen und mit ebensoviel Sorgfalt eine Nachbildung der gesamten Spielwelt von Stardew Valley aus LEGO angefertigt. Das Ergebnis versetzt Fans in helle Begeisterung.

Stardew Valley: Auch ohne offizielle Sets ein LEGO-Traum

Auf Reddit ist der Clip zu einer aus LEGO-Steinen bestehenden Stardew Valley-Landschaft der Community vorgesetzt worden. Dort heimste er einiges an positiver Aufmerksamkeit ein. Vor allem die hingebungsvoll platzierten Einzelheiten wissen Spieler*innen des Cozy Games zu schätzen. Sogar die einzelnen Charaktere hat Künstler Steve Jensen in Plastik verewigt und passend auf den Noppenteppich gesteckt. Jedes Gebäude ist sofort wiederzuerkennen, was einen unglaublichen Aufwand für Jensen bedeutet haben muss – immerhin handelt es sich um improvisierte Stücke.

Der Anblick der strahlenden Pelikanstadt verursacht aber auch Frust darüber, dass trotz vermutbar hoher Nachfrage keine vorsortierten LEGO-Sets zu Stardew Valley käuflich sind. Undenkbar wäre eine solche offizielle Kooperation aber zumindest nicht, denn LEGO hat in den letzten Jahren ganz schön viel aus Videospiel-bezogenen Produkten ziehen können. Sonic the Hedgehog, Super Mario und Minecraft zählen unter anderem zu den berücksichtigten Franchises. Allerdings ist ConcernedApe selbst recht zurückhaltend, was Merch zu seinem Werk angeht.

Egal ob es bezüglich einer Zusammenarbeit zwischen LEGO und Stardew Valley je gute Neuigkeiten geben wird: Klötzchen-Bauherr Jensen hat gezeigt, dass mit dem gewissen Maß an Kreativität auch eigene Versionen der erhofften Sets umsetzbar sind. Interessanterweise hat Jensen dafür nicht mal einen Hintergrund als virtueller Hobby-Farmer gebraucht, was bei seiner Präsentation des Modells ein wenig irritiert.

Eine hübsche Ergänzung für den Nachbau von Pelikanstadt wäre übrigens eine einzigartige Kaktuspflanze gewesen. Die gibt es nämlich seit Update 1.6 in Stardew Valley und bieten sich seitdem zum fröhlichen Sammelspaß an.

Quellen: YouTube / Beyond the Brick