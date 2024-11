Stardew Valley: Eure Mods stehen jetzt vor einem Problem – doch es gibt schon eine kurzfristige Lösung

Vor dem November war es noch etwas still um Stardew Valley, denn der Entwickler Eric Barone saß zu dieser Zeit an Update 1.6 beziehungsweise dessen heiß erwartetem Release für Konsolen. Jetzt, wo er diese knifflige Aufgabe endlich hinter sich bringen konnte, nimmt er sich jedoch keine Zeit zum Ausruhen.

Im Gegenteil, nachdem die PC-Version der Farming-Sim kürzlich Status 1.6.9 erreicht hat, sind gleich fünf weitere Patches erschienen. Der aktuellste in dieser Reihe kommt jedoch nicht ganz ohne Komplikationen aus, was einigen Spieler*innen gar nicht schmeckt. Barone entschuldigt sich für den Fehler und ärgert sich darüber, diesmal nicht aufgepasst zu haben.

Stardew Valley kämpft kurzzeitig mit Mod-Problemen

Am 12. November hat Barone Stardew Valley die letzte Politur mit der Nummer 1.6.14 verpasst. Kurz danach fiel ihm auf, dass er nicht wie sonst immer rechtzeitig mit dem Mod-Anbieter SMAPI in Kontakt getreten ist, um ein gleichzeitiges Update zu koordinieren. Somit verlieren einige Mods vorerst ihre Kompatibilität mit dem Spiel. „Ich entschuldige mich bei allen, deren Mods nicht mehr funktionieren“, schreibt er auf Steam.

SMAPI bietet ein Tool, mit dem Mods für Stardew geladen werden können und gilt damit als vorausgesetzter Download für einige inoffizielle Erweiterungen. Ein Fix für die Software sollte nicht allzu lange auf sich warten lassen. Die letzte Überarbeitung erfolgte laut Webseite in etwa parallel mit dem Patch 1.6.14, diese konnte der nachfolgenden Entschuldigung von Barone und anhaltenden Meldungen aus der Community nach zu urteilen aber keine Probleme zwischen den beiden Programmen verhindern.

Eine kurzfristige Lösung existiert aber bereits: Spieler*innen haben die Möglichkeit, in den Einstellungen auf Steam zur vorherigen Version zurückzukehren. Künftig will Barone sicherstellen, sich wie geplant mit SMAPI abzustimmen, damit eine solche Situation nicht wieder vorkommt. Stimmen, die fordern, dass er keine Micro-Updates mehr veröffentlicht, die mit den Mods in Konflikt stehen, stellt er entgegen: „Das kann ich nicht, solange noch Bugs im Spiel sind“. Gerade befindet sich die Software nach der letzten großen Änderung in einer instabilen Phase und braucht deshalb besondere Aufmerksamkeit.

Barone behält die Bedürfnisse von Mod-Nutzer*innen zwar im Kopf, verschreibt sich jedoch allein der Qualität des Grundspiels. Da sich mittlerweile allerdings die meisten offenen Baustellen schließen lassen konnten, sollte es ab jetzt sowieso zu selteneren Patches kommen, sagt er. Während Beschwerden trotzdem nicht ausbleiben, zeigt sich ein Großteil weiterhin dankbar über den anhaltenden Support. Von dem ist übrigens noch einiges mehr zu erwarten, denn der Entwickler spricht davon, noch viele Ideen für Stardew Valley in petto zu haben.

Quellen: Steam / Stardew Valley, r/StardewValley, smapi.io