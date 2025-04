Stardew Valley-Entwickler über Arbeit am Nachfolger – „Meine Gedanken haben sich zu allem geändert“

Eric Barone ist ein vielbeschäftigter Mann. Seit er im Jahr 2016 unter seinem Alias ConcernedApe die Farming-Sim Stardew Valley veröffentlichte, werkelte er fast unaufhörlich daran, ergänzte Inhalte, verbesserte Bugs, optimierte das Spiel hier und dort.

Dabei sitzt er seit fünf Jahren auch schon an einem Nachfolge-Projekt, das findige Talbewohner*innen natürlich schon längst auf dem Schirm haben. Haunted Chocolatier sieht man die Handschrift seines Schöpfers schon mit dem ersten Frame an, wenngleich sich das Spiel mehr auf Story und Kämpfe fokussieren soll.

Entwickler über Fortschritt bei Haunted Chocolatier: „Vielleicht schließe ich mich in eine Hütte ein“

Fokussieren will sich auch Barone mehr auf die Arbeit an Haunted Chocolatier. Er gesteht im Interview mit PC Gamer ein, dass die Entwicklung des neuen Spiels schon darunter gelitten habe, dass er sich immer wieder Stardew Valley annehmen musste und wollte, um an diesem Herzensprojekt bis zur Vollendung herumzuschrauben. Und obwohl er schon früher gesagt hatte, dass er sich vorstellen könnte, „auch in 50 jahren“ noch an Stardew Valley arbeiten zu können, legt er das Cozy Game erst einmal beiseite.

Seht hier das komplette Interview mit Eric Barone von PC Gamer:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich bin fest entschlossen, nichts mehr an Stardew Valley zu machen, bis ich Haunted Chocolatier fertiggestellt habe“, so Barone, der sein Erstlingswerk an einem guten Ort sieht. „Ich habe ein gutes Gefühl dabei und wenn jemand in 2025 zum ersten Mal Stardew Valley spielen will, bin ich stolz darauf.“

Für den designierten Nachfolger will der Solo-Entwickler keine Ablenkung zulassen. „Ich habe schon darüber nachgedacht, einfach in eine Hütte im Wald zu verschwinden und allen zu sagen: ‚Okay, wir sehen uns dann in zwei Jahren. Ihr hört nichts von mir, bis ich mit diesem Spiel fertig bin.‘“

Lest auch: Perfekte Kombi? Diese Mod verbindet Stardew Valley mit Legend of Zelda

Mittlerweile sei er an einem Punkt im Spiel angelangt, an dem er schon wieder Dinge ändern muss, die er bereits programmiert hatte. „Gerade als Solo-Entwickler dauert es sehr lange, ein Spiel zu entwickeln“, sagt Barone. „Aber ich bin innerhalb von vier Jahren zu einer ganz anderen Person geworden. Meine Gedanken zu allem haben sich geändert, mein ästhetisches Empfinden hat sich weiterentwickelt.“

Bis Haunted Chocolatier bei uns aufschlägt, geht auf jeden Fall noch etwas Zeit ins Land, wie Barone erst Ende letzten Jahres verriet.