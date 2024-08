Stardew Valley: Geheimer Sender im Spiel entdeckt

Warum in der Realität in die Mattscheibe versinken, wenn auch die idyllische Welt aus Stardew Valley mit TV-Kost aufwartet? Zumindest, sofern ihr euch mit sowas wie Wetterbericht oder Nachrichten zufriedengebt, dürfte euch die Fernsehkost aus dem Cozy Game genehm sein.

Damit wäre die televisionäre Unterhaltung in Stardew Valley aber keineswegs abgefrühstückt – wie jetzt ein*e Spieler*in über die beliebte Plattform Reddit herausgefunden und die Community freudig aufgewühlt hat.

Die Fernsehzeitschrift in Stardew Valley ist nass und fischig

Nachdem unser Cozy Game-Freund das Spiel bereits „ein ganzes Jahr besitzt“, wie die Person selber schreibt, hat sie oder er erst jetzt entdeckt, was es auf dem virtuellen Fernsehempfänger noch zu entdecken gibt: die Angelnachrichten (im Original: Fishing Information Broadcasting Service). Und mit dieser Erkenntnis scheint millenium-sky nicht die einzige Person zu sein – oder anders gesagt: Ist sogar eine*r derjenigen, jene dieses Koi’sche Kleinod aufgespürt haben.

Denn die Kommentarspalte ist gefüllt mit Wortmeldungen, die ihre Überraschung über die Existenz von sowas wie Angelnachrichten mitten in Stardew Valley kundtun. Dabei ist diese aufrufbare Sendeanstalt nicht einfach nur kurios, was sie ist, sondern bietet auch spielerischen Mehrwert: Wo sich die Fischchen den lieben langen Tag aufhalten, wann die Flossen-Freunde aktiv sind (und wann nicht) – und überhaupt, bei welchem Wetter ihr am besten die Angel ausfahrt, um einen Fang zu landen, darüber informiert euch dieses TV-Format für Petrijünger.

Auf einem der beiden Screenshots, die millenium-sky dem Posting beigelegt hat, heißt es nüchtern, aber auch augenzwinkernd auf dem TV-Kanal: „Danke, dass Sie F.I.B.S., den Fishing Information Broadcast Service, eingeschaltet haben. Trotz unseres unglücklichen Namens können Sie sicher sein, dass wir nur die vertrauenswürdigsten Informationen über die Angelmöglichkeiten dieser Saison liefern.“ Übrigens: Falls ihr wissen wollt, wie ihr den Glotzofon-Guppy freischaltet, befolgt einfach die Schritte im nachstehenden YouTube-Video:

