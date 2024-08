6 beliebte Stardew Valley-Mods, mit denen ihr das Aussehen der Charaktere aufhübscht

Teil des Charmes von Stardew Valley erwächst aus den bunten Charakteren, die Pelikan Stadt bewohnen. Sie nach und nach kennenzulernen, zu hören, was sie zu erzählen haben und die Beziehung zu ihnen zu stärken, ist integraler Bestandteil des Spiels.

Wenn ihr mit ihnen interagiert, blicken euch die NPCs aus ihren jeweiligen Dialog-Porträts entgegen. In einem solchen Moment kam euch vielleicht schon mal der Gedanke, lieber eine andere künstlerische Interpretation eurer virtuellen Freund*innen vorgesetzt zu bekommen. Glücklicherweise existieren allerlei Mods, mit denen ihr die Darstellungen individuell anpassen könnt. Wir stellen euch die beliebtesten Kandidaten vor.

Stardew Valley-Mods: Nyapu’s Portraits inspired by Dong

Stardew Valley ist bekanntermaßen von der Spielereihe Harvest Moon inspiriert worden, die schon Mitte der 90er virtuelles Farming auf den Super Nintendo brachte. Den lang gehegte Stil des geistigen Vorgängers hat Stardew Valley allerdings in Bezug auf die Charaktere nicht übernommen. Statt süßen Chibi-Gesichtern gibt es eher ernstere Gestalten. Mit der Mod „Nyapu’s Portraits inspired by Dong“ ändert sich das. Hier findet ihr wieder große, runde Köpfe mit Knopfaugen – und das für alle NPCs.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Installiert zuerst SMAPI und den Content Patcher, dann könnt ihr die Datei mit den Portäts in euren Mod-Ordner verschieben, SMAPI starten und loslegen.

Beachu’s Portrait

Solltet ihr auf einen weichen Anime-Look anspringen, könnte „Beachu’s Portrait“ die passende Stardew Valley-Mod bei euch sein. Durch sie werden die insgesamt zwölf verfügbaren Singles der Stadt mit schmalen Gesichtern und weichen Gesichtszügen ausgestattet. Hinzu kommen natürlich typisch große Anime-Augen. Zur Installation benötigt ihr keine weiteren Mods, falls gewünscht können aber zugehörige Sprites (Beachu-Style Sprites) heruntergeladen werden.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Leyalluna’s Portraits

Leyalluna bringt einen individuellen Stil in die Welt von Stardew Valley. Ihre oder seine Artworks vereinen die pixelige Vorlage mit fröhlichen und feineren Details, bleiben der Vorlage dabei aber größtenteils treu, was Posen und generelle Eigenschaften betrifft. Es werden alle Charaktere und deren saisonale Outfits abgedeckt. Ihr könnt sogar eigene Vorlieben einstellen, was die Gesichtsbehaarung von Clint und Harvey angeht. Sowohl SMAPI als auch die Content Patcher-Mod sind für die Installation vonnöten.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Shie’s Portraits

Die Mod „Shie’s Portraits“ entfernt sich recht weit vom originalen Pixel-Stil und ersetzt die Ansicht der Bewohner*innen des Sternentautals mit bunten, digitalen Zeichnungen. Anime-Einflüsse sind auch hier zu erkennen, starke Farben und harte Kanten sorgen allerdings dafür, dass eine eigene Note hervorsticht. Um in deren Genuss zu kommen, benötigt ihr wie so oft SMAPI und obendrein die Mod Portraiture, welche es euch erlaubt verschiedene Porträt-Erweiterungen zu verwalten.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Talkohlooey’s Portraits

Die Portäts von Modder*in Talkohlooey sind besonders farbenfroh und verspielt. Wie auch bei Shie’s Kreation handelt es sich hier eher um hoch aufgelöste Zeichnungen als um gewohnte Pixel-Versionen der Charaktere. In der Auslegung der Gesichter wird außerdem noch mehr kreative Freiheit in Anspruch genommen. Besonders niedlich fällt übrigens die Neugestaltung von Schattenwesen Krobus aus. Wollt ihr ihn in dieser Erscheinung erleben, braucht es zusätzlich die Mods SMAPI und Portraiture.

DCBurger’s High Res Portrait Mod

Falls ihr euch eher nach Kontakt zu realistischeren und ernsteren Nachbar*innen sehnt, lohnt sich ein Blick auf DCBurger’s Porträt-Mod. Damit werdet ihr um 69 hochauflösende Charakter-Bilder reicher, welche die Abgebildeten mit vielen Details und in milden Farben darstellen. Wieder sind SMAPI und Portraiture nötig, um den Austausch der Optik zu vollziehen.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer Lust verspürt noch tiefer in die Welt der Stardew Valley-Mods einzusteigen, sollte nicht zu tief graben. Einige Downloads versprechen nämlich ganz schön skurrile Inhalte.

Quellen: nexusmods.com, Twitter / @SorenCaster, Twitter / @SHIDORA_03, Twitter / @leyalluna, Twitter / @zeezenfrozen, Twitter / @samzikei