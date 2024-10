Stardew Valley: Musikerin veröffentlicht Liebeslied über Charakter aus dem Spiel – „Crossover meiner Träume“

Künstlerin Soccer Mommy bringt seit etwa sieben Jahren regelmäßig Lieder mit Indie-Rock-Klängen raus, zu denen sie auf YouTube auch das eine oder andere Musikvideo teilt. Einflüsse aus der Welt der Videospiele sind hierbei schon öfter aufgefallen. Mit ihrem neuesten Song gibt sie sich als Stardew Valley-Spielerin zu erkennen.

Die Muse, welche den Text inspiriert hat, stammt direkt aus der Welt von Entwickler ConcernedApe und wird mit einer romantischen Hymne besungen. „Abigail“ heißt der rührende Track über die Lady mit lilafarbenem Haar – und begeistert sowohl Fans der Musikerin als auch Liebhaber*innen des Games.

Stardew Valley: Ein Lied mit Musikvideo über Abigail

In Kürze erscheint Soccer Mommys neues Album Evergreen. Als kleinen Teaser hat sie den Song „Abigail“ bereits vor dem vollständigen Release preisgegeben. Dazu gehört ein Video mit Szenen aus Stardew Valley zwischen dem Avatar von Soccer Mommy und ihrer Flamme. Vor allem die wichtigen Cutscenes mit Abigail finden ihren Weg in den Zusammenschnitt. Das große Finale zeigt schließlich die Hochzeit der beiden auf dem Dorfplatz.

Ein eigenes kleines Charakter-Porträt von Soccer Mommy begleitet das Lied mit den Lyrics im klassischen Dialog-Fenster. Zeilen wie „Ich ertrinke in deinen lila Haaren“ oder „Ich sehe das Mondlicht in deinem Gesicht strahlen“, beschreiben die virtuelle Romanze mit dem NPC. In den Kommentaren auf YouTube kommt Begeisterung auf. Nutzer*in @atomikaya nennt Soccer Mommys Hommage an Stardew Valley beispielsweise „Crossover meiner Träume“.

Soccer Mommy mischt öfter Videospiele in ihre Kunst

In der Vergangenheit hat Soccer Mommy kein Geheimnis daraus gemacht, sich mit Videospielen verbunden zu fühlen. So brachte sie vor drei Jahren eine eigene Shirt-Kollektion innerhalb des Cozy Games Animal Crossing heraus. Und in dem Coverbild zum Song rom com 2021, der in einer Kollaboration mit Kero Kero Bonito entstand, sind die Künstler*innen als Miis dargestellt.

Ob Evergreen noch weitere Stardew Valley-Referenzen beinhaltet, zeigt sich am 25. Oktober, wenn das Album in seiner Gänze verfügbar wird. Und wo wir schon bei den Worten „Stardew Valley“ und „Release“ im selben Satz sind: Der bekannt gegebene Termin für Update 1.6 auf Konsolen rückt stetig näher.

Quellen: YouTube / Soccer Mommy