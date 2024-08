Stardew Valley meets Harry Potter: Neue Mod bringt Magie ins Spiel

Falls es euch in Hogwarts Legacy eindeutig daran gemangelt hat, dass ihr neben dem Zauberunterricht nicht auch noch Felder bestellen durftet, könnte euch eine neue Mod in Stardew Valley nun genau die gewünschte Mischung bieten.

Denn obwohl die wohl populärste Farming-Simulation aller Zeiten mit den Junimos und dem Zauberer bereits einen Hauch von Magie in sich trägt, könnt ihr leider weder Feuerbälle schmeißen noch die per Fingerschnipsen die Ernte beschleunigen. Falls euch die bereits bekannte Stardew Druid Mod das Spiel jedoch zu sehr beeinflusst, will eine neue Modifikation nun wirklich nur die Magie ins Spiel bringen.

Stardew Valley: Das erwartet euch in der Magic-Mod

Die Anfang August bei NexusMods hochgeladene Stardew Valley-Mod stammt von Nutzer neosinf und trägt, ganz im Sinne des Inhalts, nur den simplen Namen „Magic“. Es handelt sich um eine Modifikation, die wirklich auf das Wesentliche reduziert wurde: Euch erwarten keine neuen Quests, Charaktere oder Events, sondern lediglich die sechs Arten von Zauberei, die Stardew Valley ein bisschen magischer gestalten sollen.

Die sechs Magie-Sorten vereinen allesamt unterschiedliche Zauber, auf die ihr über ein Menü jederzeit zugreifen könnt. Im folgenden stellen wir euch alle verfügbaren kurz vor: Mit dem Rite of the Weald könnt ihr Gras und Bäume an kahlen Stellen sprießen lassen, eure Ernte verbessern und sogar Zweige, Gräser und Erzadern explodieren lassen. Der Rite of Mists hingegen erlaubt es euch, Kraft aus Totems zu ziehen, Hindernisse zu beseitigen und besonders effiziente Angelspots zu erschaffen.

Wenn ihr eher auf Zerstörung steht, ist der Rite of the Stars das Richtige für euch: Mit ihm könnt ihr einen Meteoritenschauer niederregnen lassen oder eine Anomalie im Zeit-Raum-Kontinuum kreieren, die eure Ernte und Gegner zu sich zieht. Dann wäre da noch der Rite of the Fates, der euch in einen echten Zauberkünstler verwandelt: Beeindruckt die Dorfbewohner*innen von Stardew Valley mit euren Tricks, verflucht eure Feinde und verzaubert eure Farm-Maschinerie.

Installation der Stardew Druid-Mod ist notwendig

Mit dem Rite of Ether verwandelt ihr euch dann sogar in einen Drachen, während ihr den Rite of Bones dazu nutzen könnt, um vier hilfsbereite Krähen heraufzubeschwören. Da es sich bei der Magic-Mod um eine vereinfachte Anpassung der Stardew Druid-Mod handelt, müsst ihr diese natürlich erst einmal installieren, um anschließend die reduzierte Modifikation mit den sechs Magie-Arten herunterzuladen.

Dann könnt ihr endlich den Zauberstab schwingen und erlebt die mit stetigen Updates gefütterte, aber nun auch schon acht Jahre alte Farming-Simulation noch einmal in neuem Licht. Bleibt nur zu hoffen, dass ihr euren PC damit weniger an seine Grenzen bringt als eine gewisse Menge Schweine in Stardew Valley die Nintendo Switch.

