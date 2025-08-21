Stardew Valley: Neues Crossover spaltet die Community – Von tiefer Enttäuschung bis Freudentränen

Um Stardew Valley ist es in letzter Zeit sehr ruhig geworden. Das kann dem alleinigen Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe aber niemand übel nehmen, immerhin hat er das Spiel fast zehn Jahre lang mit bedeutsamen inhaltlichen Updates versorgt, die auch noch alle kostenlos waren. Mittlerweile ist er dazu übergangen, sich primär seinem nächsten Projekt zu widmen, nämlich Haunted Chocolatier.

Doch nach diesem Umschwung ist der Name Stardew Valley kürzlich doch noch einmal Teil einer neuen Ankündigung geworden. Diesmal ist es allerdings keine nächste Version, die für neuen Content sorgt, sondern viel überraschender eine Kollaboration mit einem Cozy Game-Kollegen. Während manchen Fans bei dieser Nachricht vor Freude die Tränen in die Augen schießen, runzeln andere skeptisch die Stirn.

Stardew Valley x Infinity Nikki: Farming und Fashion treffen aufeinander

Es ist Infinity Nikki, ein im Winter letzten Jahres veröffentlichtes Open World-Adventure, mit dem Stardew Valley den Bund der Kollaboration eingehen wird. Angekündigt hat diese Zusammenkunft der offizielle Twitter-Kanal von Infinity Nikki am 20. August. „Gemütliche Überraschungen erwarten euch, ein Abenteuer liegt in der Luft. Bereitet eure Sinne auf eine Ernte der Wunder vor“, heißt es in dem betreffenden Post.

Konkretere Details zu den Inhalten hat man bisher allerdings nicht geteilt, lediglich den Starttermin, den 1. September. Vermutungen können allerdings auf Grundlage eines angehängten Videos angestellt werden. Dieses beginnt in der pixeligen Welt von Stardew Valley und zeigt die wie Äpfel aussehenden Geister namens Junimos bei der Arbeit auf der Farm. Durch eine überdimensionierte Melone reisen sie nach Miraland, dem Schauplatz von Infinity Nikki, und hüpfen hier in dreidimensionaler Form umher.

Aber Infinity Nikki-Spieler*innen sind noch nicht bereit zu verzeihen

Auf Seiten von Infinity Nikki kommt diese Kollaboration zu einer recht angespannten Zeit. Noch immer sitzt der Ärger über drastische Änderungen an der Story, ein weniger wohlwollend gewordenes Gacha-System und Überreaktionen hinsichtlich Leaks. Die Kommunikation von Infold Games zu diesen Themen betrachten viele Fans als unzureichend und ärgern sich über Uneinsichtigkeit. All das hat zu einer großen Kontroverse geführt, die als „Girlcott“ bezeichnet wird, abgeleitet von dem Wort Boykott.

Damit hat sich Infinity Nikki einen schlechten Ruf angeheftet, von dem auch Stardew Valley-Fans wohl mitbekommen haben. „In Anbetracht der Shitshow, die Infinity Nikki geworden ist, bin ich davon kein großer Fan“, kommentiert beispielsweise eine Person auf Reddit die Zusammenarbeit der beiden Cozy Game-Größen. Manche Kommentator*innen wundern sich sogar darüber, dass ConcernedApe einem solchen Projekt überhaupt zustimmen konnte, zweifeln gar an seiner Kenntnis davon.

Aber es gibt wie vorangekündigt auch positive Stimmung zu verzeichnen. „Ich habe ernsthaft angefangen Freudentränen zu vergießen, als ich das gesehen habe“, gesteht beispielsweise ein*e Reddit-Nutzer*in. Jemand anderes hat ähnliche Gefühle auszudrücken: „Das sind meine zwei liebsten Spiele, ich bin so aufgeregt zu sehen, wie sie sich vermischen!.

Auf ConceredApes Farming-Sim selbst färbt der mitschwingende Frust in Bezug auf das Crossover allerdings nicht ab. Von seinem Thron als beliebtestes Steam-Spiel wird Stardew Valley nicht so leicht herunterzustoßen sein.

