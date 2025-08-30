Stardew Valley: Neues Update offiziell bestätigt – „hat mich zum Lächeln gebracht“

Es gibt Spiele, die halten eine Ewigkeit, weil sie immer und immer wieder mit Inhalt versorgt werden. Auch Stardew Valley gehört dazu, obwohl der Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone sich eigentlich längst der Entwicklung eines neuen Spiels widmet.

Doch während Haunted Chocolatier im Hinterzimmer Gestalt annimmt, kehrt der 37-Jährige immer wieder zu seinem Erfolgshit zurück. Auch jetzt ist das wieder der Fall, denn Barone hat offiziell bestätigt: Stardew Valley erhält ein Update 1.7 – zu früh freuen solltet ihr euch aber trotzdem nicht.

Im Rahmen der gerade gestarteten Stardew Valley-Konzerttour hat Barone auf der Bühne angekündigt, dass die Farming Sim weitere Inhalte erhält. Update 1.7 befindet sich in Arbeit. Zu den Inhalten oder zu einem möglichen Releasetermin schweigt der Entwickler aber. „Es wird ein Update für Stardew Valley 1.7 geben. Kein Veröffentlichungsdatum, keine Prognose. Aber es wird kommen“, so der offizielle Beitrag auf Twitter.

Auch das dazugehörige Bild bestätigt lediglich, dass ein neuer Patch kommt. Mehr nicht. Vermutlich haben die Arbeiten gerade erst begonnen und es steht schlichtweg noch gar nicht fest, welche Inhalte dieses Mal ins Spiel kommen sollen.

Mit Update 1.6, dem bislang letzten großen Update, hat es unter anderem neue Feste, einen frischen Farmtyp und erweiterte Endgame-Inhalte nach Pelican Town geschafft. Davor hat Version 1.5 mit der Ginger Island sogar ein komplett neues Gebiet hinzugefügt. Wir vermuten aber, dass sich der kommende Patch für Stardew Valley eher an 1.6 orientiert, was den Umfang betrifft.

Fans freuen sich, aber was ist mit Haunted Chocolatier?

Unter dem Beitrag von ConcernedApe herrscht derweil viel Freude. Die Community, die ohnehin oft vor Positivität strotzt, hat bereits jede Menge Ideen. Mehr Tiere, größere Farmen oder neue Romanzen wünschen sich nicht gerade wenige Spieler*innen. Und allzu unrealistisch ist das nicht unbedingt.

Andere sind hingegen einfach nur froh. Pi-chi schreibt beispielsweise: „Vielen Dank für deine fortwährende Arbeit an diesem unglaublichen Spiel und dafür, dass du uns diese Neuigkeiten mitgeteilt hast, auf die wir uns freuen können. Das Leben war in letzter Zeit ziemlich trostlos, aber das hat mich zum Lächeln gebracht 🙂“

Ein paar wiederum stellen sich die Frage, was die Entwicklung von Update 1.7 für Stardew Valley für Haunted Chocolatier bedeutet. Schon seit 2020 werkelt Barone an seinem zweiten Spiel. „Mein Plan ist, dass es [Update 1.7] die Entwicklung von Haunted Chocolatier nicht beeinträchtigt“, so der Wortlaut von ihm höchstpersönlich.

Allzu überraschend kommt die Meldung zu einem neuen Update für die Farming Sim derweil nicht. Schließlich hat der Solo-Entwickler schon in der Vergangenheit betont, noch in 50 Jahren gerne an Stardew Valley arbeiten zu wollen.

