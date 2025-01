Stardew Valley: Schöpfer verrät, wie es um wichtiges Nintendo Switch-Update steht

Auch auf der Nintendo Switch kommen Stardew Valley-Fans seit November in den Genuss von Update 1.6 – dem großen, alles verändernden Patch mit einer ganzen Wagenladung neuer Inhalte.

Doch Videospiele sind mitunter sehr fragil und leider hat das Update nicht nur frische Inhalte ins Spiel gespült, sondern auch ein paar frische Bugs. Derer nimmt sich Stardew Valley-Schöpfer Eric Barone, online bekannt unter seinem Alias ConcernedApe, gerade an und verrät, wie es um die Lösung einiger gravierender Probleme auf der Switch steht.

Stardew Valley: Bug-Fixes auf der Nintendo Switch kommen „so bald wie möglich“

Einige Bugs sind zwar schon gefixt, offenbar wird die Nintendo Switch-Version von Stardew Valley aber immer noch von ein paar wirklich fiesen Problemen heimgesucht. Seid ihr beispielsweise unglücklich mit eurer digitalen Ehe und wollt die Scheidung, riskiert ihr, dass am Tag der Trennung das Spiel abstürzt – „bis das der Tod euch scheidet“ scheint man aktuell also ein wenig zu ernst zu nehmen.

Lese-Tipp: Kostenloses Cozy-Game vereint Stardew Valley und Pokémon

Auch bezüglich des mit Update 1.6 in Stardew Valley eingezogenen Waschbär-Laden berichten Nintendo Switch-Spieler*innen von Unannehmlichkeiten. So soll sich das Repertoire teilweise nicht über vier Gegenstände erweitern, selbst dann, wenn die dafür notwendigen Bedingungen erfüllt werden. Eric Barone hat das natürlich längst auf dem Schirm und arbeitet fleißig an einer Lösung.

Wann die kommt? Nun, der Stardew Valley-Schöpfer bleibt vage: „Der Patch für die Switch, der den Scheidungs-Absturz und den Waschbär-Laden fixt (inklusive anderer Problemlösungen) kommt immer noch. Er wird so bald wie möglich veröffentlicht“, schreibt er auf Twitter. Fans müssen sich offenbar noch etwas gedulden und in der Zwischenzeit etwas anderes spielen – oder ihrer Ehe treu bleiben und den Waschbär-Laden links liegen lassen.

https://twitter.com/ConcernedApe/status/1878869107539583267

Obwohl Barone bereits am nächsten Spiel werkelt, das auf den Namen Haunted Chocolatier hört und die Herstellung von Schokolade mit Geistern verbindet, sei das große 1.6-Update übrigens noch lange nicht das Ende für Stardew Valley, wie der Farming-Sim-Schöpfer bereits enthüllte.

Quelle: Twitter /@ConcernedApe