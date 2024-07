Stardew Valley trifft auf Pokémon: Neues Cozy Game kurz davor zu schlüpfen

Ihr zieht nicht nur liebend gern in Stardew Valley die Rüben aus dem Boden, sondern genießt durchaus auch mal den ein oder anderen Pokémon-Kampf? Dann nehmt doch einfach physische Ausführungen der betreffenden Spiele in die Hand und schmelzt sie zu einer Mutation zusammen.

Oder wisst ihr was, lasst das lieber unbedingt bleiben und wartet stattdessen einfach noch, bis Cozy Game Ova Magica euch dieselbe Mischung auf weitaus unbedenklichere Weise serviert.

Ova Magica: Die bunte Welt der Blobs

Im Mittelpunkt der Welt von Ova Magica stehen sogenannte Blobs. Die sehen im Prinzip ziemlich genau so aus, wie ihr euch ein Wesen mit dem Namen Blob wahrscheinlich vorstellen würdet. Die kugeligen Kreaturen teilen sich allerdings weiter in Unterarten auf, welche beispielsweise verschiedenen Tieren oder Objekten nachempfunden sind.

Neben Schildrkröten-, Schweinchen-, Bienen- und Pilz-Blobs gibt es also noch allerlei andere Varianten zu entdecken. Auch eigene Züchtungen sind möglich, in dem ihr ungleiche Blob-Elternpaare zusammenführt und ihre Eigenschaften vermischt. Babys werden im Inneren eines Eies darauf warten, in die Freiheit aufzubrechen. Sobald sie geschlüpft sind, seid ihr für die Aufzucht verantwortlich und müsst für genügend Nahrung und Zuneigung garantieren.

Im Gegenzug setzen die Blobs ihre individuellen Fähigkeiten ein, um sich nützlich zu machen. Kuh-Blobs produzieren beispielsweise Milch, während Fledermaus-Blobs euch wiederum beim Insektenfang unter die Arme greifen. Außerdem sind eure Begleiter allzeit bereit, sich für euch in rundenbasierten Kämpfen gegen ihre Artgenossen zu stellen – ganz nach dem Vorbild der Pokémon.

Mit den Blobs stets an eurer Seite könnt ihr wie in klassischen Farming-Sims nach Art von Stardew Valley der täglichen Feldarbeit nachgehen, kochen, Ressourcen sammeln und diverse Gegenstände zusammenzimmern. Und wenn euch nach menschlicher Gesellschaft zumute ist, trefft ihr in Clover Town auch potenzielle Partner*innen für Freundschaften und Romanzen. Ova Magica erscheint am 23. Juli 2024 im Early Access für PC. Der Release für gängige Konsolen soll folgen, jedoch zu einem noch unbekannten Zeitpunkt. Auch Cozy Game Farlands erwartet euch übrigens bereits Ende Juli.

