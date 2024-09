Stardew Valley: Update 1.6 endlich auf PS5, Switch & Co. – Releasetermin bekannt

Mittlerweile ist es doch schon ein ganzes Weilchen her, dass Stardew Valley sich über die Veröffentlichung des großen Update 1.6 freuen durfte. Oder besser gesagt: Die PC-Version der beliebten Farming-Sim. Doch nun sind auch die anderen Plattformen endlich an der Reihe.

Denn Spielerinnen und Spieler, die am liebsten auf der PlayStation, der Nintendo Switch oder einem mobilen Gerät die Heugabel schwingen, gingen bislang leer aus. Doch Entwickler Eric Barone alias ConcernedApe verrät nun, wann es denn soweit sein soll.

Der schier endlosen Wartezeit auf das Update mit der Versionsnummer 1.6 setzt der Stardew Valley-Schöpfer über seinen Twitter-Kanal nun ein jähes Ende: Den 4. November solltet ihr euch besser fett im Kalender markieren, denn dann kommt Stardew Valley nach monatelanger Wartezeit auch auf die PlayStation 4, die PS5, die Nintendo Switch sowie die mobilen Devices.

So sind es zwar noch immer geschlagene eineinhalb Monate, ehe wir auf den restlichen Plattformen buddeln, pflanzen, gießen und ernten, was das Zeug hält, allerdings herrscht nun immerhin Gewissheit innerhalb der Community. Warum Konsolenspieler in der Regel ganze Monate lang auf Aktualisierungen in Stardew Valley warten müssen, erklärt Barone auf Nachfrage noch einmal etwas ausführlicher.

Auf dem PC sei es schlichtweg einfacher, etwaige Baustellen anzugehen und auftretende Probleme und Schwachstellen per Patch zu beheben. Dem gegenübergestellt fallen die Zertifizierungsprozesse für Updates auf den Konsolen deutlich komplizierter aus.

Dennoch ließ Update 1.6 für Stardew Valley wesentlich länger auf sich warten als es Barone geplant hatte. „Ich habe es immer zuerst auf dem PC veröffentlicht, weil es sozusagen ein Beta-Test ist, um sicherzustellen, dass es keine kritischen (beispielsweise speicherzerstörenden) Bugs gibt, die auf Konsolen ein viel größeres Problem darstellen, da sie nicht so schnell gepatcht werden können.“ Und weiter: „Allerdings war nie beabsichtigt, dass sich die Verzögerung so lange hinzieht“, heißt es seitens ConcernedApe konkret.

Deshalb ist der späte Konsolenrelease gar nicht so schlecht

Wie Barone also erklärt, sei dem verzögerten Release von Update 1.6 für die Konsolen- und Mobile-Version von Stardew Valley durchaus etwas Positives abzugewinnen. Dank der Erstveröffentlichung auf dem PC war es ihm zufolge nämlich möglich, die gravierendsten Bugs aufzuspüren – und zu beheben.

Mittlerweile und auch auf den Konsolen ist das große Inhalts-Update schon bei seiner neunten Aktualisierung angekommen, trägt es doch die genaue Nummer 1.6.9. Barone widmete sich verschiedensten Bugs, die nach dem Release der PC-Fassung auftraten. Die umfangreichen Neuerungen beinhalteten mitunter eine frische Farm, exklusive Endgame-Inhalte, aber auch fünf Geheimnisse, die wohl kaum ein Stardew Valley-Fan selbst entdeckt hat.

