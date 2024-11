Stardew Valley: Update 1.6 ist lange nicht das Ende – Unermüdlicher Entwickler hat „so viele Ideen“

Eric Barone, auch unter dem Synonym ConcernedApe und damit als Entwickler des Kultspiels Stardew Valley bekannt, weiß genau, wann es Zeit für ihn ist, den Hut an den Nagel zu hängen – und zwar am liebsten niemals.

Update 1.6 markiert die aktuellste und umfangreichste seiner Additionen zum beliebten Farming-Game, aber nicht die letzte, wie Barone klar andeutet. Warum er nicht aufhören kann, weiter an seinem Werk zu feilen und was das für dessen Zukunft bedeutet, hat er nun verraten.

Stardew Valley: Noch bis zum letzten Atemzug?

Das Magazin Nintendo Life konnte Barone im August auf der Messe PAX West erwischen und hat die Möglichkeit genutzt, um ihn mit Fragen zu seiner Arbeit zu löchern. Im kürzlich erschienenen Interview wird Barone darauf angesprochen, bereits sieben Jahre an Stardew Valley zu feilen, parallel dazu ein neues Spiel zu entwickeln und trotzdem nicht damit aufzuhören, sich immer neuen Content für seinen Debüt-Titel zu überlegen. „Das stimmt, ich habe so viele Ideen für Stardew“, gibt er zu. Es sind besonders Reaktionen und Bestärkungen der Fans, die ihn dahingehend antreiben.

„Ich hab das Gefühl, ich könnte noch für den Rest meines Lebens daran arbeiten„, heißt es weiter. Dabei hat er neben Zusätzen vor allem die Optimierung bestehender Inhalte im Kopf. Er möchte sich darauf konzentrieren, das Spiel, so wie es jetzt existiert, auszubauen. Dieser Wunsch deckt sich mit Barones Aussagen aus dem Mai, als er davon sprach, in Stardew Valley an einigen Stellen noch Verbesserungspotenzial zu sehen. Damals plante er allerdings, nach Update 1.6 erstmal zu Haunted Chocolatier rüberzuwechseln.

Bleibt neben Stardew Valley Raum für Haunted Chocolatier?

Das RPG mit Fokus auf Schokoladenzubereitung geistert bereits seit einigen Jahren durch die Bastelschmiede des Indie-Entwicklers. Was seine Prioritäten angeht, scheint er Stardew Valley mittlerweile nicht mehr hinten anstellen zu wollen und teilt hierzu mit: „Es ist ziemlich schwierig. Ich will nicht sehen, wie es (Stardew Valley) langsam austrocknet, ich will es am Leben halten, aber auch ein neues Spiel auf den Weg bringen“. Die Balance zwischen beiden Aufgaben fällt ihm daher nicht leicht.

Ebenso knifflig gestaltet es sich, die Bosse in Haunted Chocolatier zu entwerfen. Nach der recht simplen Kampfmechanik in Stardew Valley muss er dafür in ganz neue Gefilde vordringen. Immerhin möchte Barone nicht bloß von seiner eigenen Vorlage abschauen und widerspricht den Vorwürfen, die ihm genau das unterstellen. „Ich weiß, viele Leute sagen ‚Haunted Chocolatier sieht aus wie eine direkte Kopie von Stardew Valley‚. Aber sie haben das Spiel nicht gespielt, daher wissen sie es nicht wirklich“, merkt er an.

Bevor wir endlich austesten können, was Barones kommendes Projekt auf dem Kasten hat, muss vorher noch einiges an Zeit vergehen. Ein Releasetermin ist bislang nicht zur Sprache gekommen. Für alle Konsolenspieler*innen gibt es bis dahin aber noch viel Futter mit Stardew Valley Version 1.6. Darunter auch das Zusammentreffen mit einem „geheimen“ Freund.

