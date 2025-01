Stardew Valley straft Trickserei mit düsterer Szene

In der Spielwelt von Stardew Valley verbergen sich so manche Geheimnisse. Versteckte Items, rätselhafte Notizen und Easter Eggs zählen unter anderem zu den Belohnungen, die Entdecker*innen mit einem Sinn fürs Unauffällige finden können.

Nach dem umfangreichen Update 1.6 häufen sich die eingebauten Details nur noch umso mehr. Sogar Orte, die eigentlich gar nicht erreichbar sein dürften, halten Überraschungen bereit, wie eine YouTuberin unter Beweis stellte.

Stardew Valley: Wer sich hier durch schleicht, sollte sich auf einen ordentlichen Schreck gefasst machen

Um sich in Stardew Valley Zugriff auf Inhalte zu verschaffen, die eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt zugänglich werden sollten, gibt es einen ganz bestimmten Trick: Ihr müsst euch mit kontinuierlichen Schwertschlägen nach vorne bewegen, bis ihr durch die Barriere rutscht. Mit dieser Strategie haben Spieler*innen schon so manches Experiment getrieben und sind dadurch auf unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten gestoßen. Zu den Neugierigen zählt auch Creatorin JunimoB, die in einem Short auf YouTube zeigt, wohin sie durch Ausnutzen des Glitchs gelangt ist:

Bevor es weiter geht noch der Hinweis, dass Spoiler zu Stardew Valley in diesem Kontext nicht vermieden werden können. Besagter Ort, an dem voreiliges Reindrängeln nicht ohne Konsequenzen bleibt, befindet sich nördlich der Gleise am Gipfel des Berges. Der Eingang wird durch einen Felsen blockiert, welcher erst verschwindet, sobald ihr Perfektion erreicht habt. Heißt, solange ihr noch nicht alle nötigen Voraussetzungen erfüllt, bleibt euch der Zutritt verwehrt. Es sei denn natürlich, ihr mach Gebrauch von dem Schwert-Trick.

Eigentlich ist geplant, dass der geheimnisvolle Mr. Qi euch hier seine Gratulation ausspricht. Entwickler ConcernedApe hat aber mit dem Update 1.6 auch eine Variante für trickreiche Frühankömmlinge eingebaut. Die sonst so friedliche Atmosphäre des Spiels wird durchbrochen von sonderbaren Formen, die um euch herum bedrohlich durch die Luft schwirren. Zu verzerrten Geräuschen tretet ihr an die Seite von Mr. Qi, bevor dieser euch scheinbar von der Klippe herunter schubst und damit direkt ins Krankenhaus befördert.

In den Kommentaren finden sich einige Berichte darüber, dass wohl ein ganz ähnliches Szenario stattfinden soll, wenn man unerlaubterweise das Casino betritt. Kaum zu glauben, dass Stardew Valley die Community auch nach so langer Zeit immer noch mit kleinen Extras bei Laune hält. Falls ihr übrigens noch Möglichkeiten sucht, eure Farm zu optimieren, können wir euch ein praktisches Tool empfehlen.

Quellen: YouTube / JunimoB