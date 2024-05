Stardew Valley: Wie geht es weiter nach Version 1.6? Entwickler verrät Vorgehen bezüglich Updates

Stardew Valley mag vielleicht kein brandneuer Titel mehr sein, aber mithilfe von Updates hält es sich bisher immer frisch und verfüttert seit seiner Veröffentlichung vor acht Jahren unaufhörlich neuen Content an Spieler*innen.

Der letzte große Sprung in eine neue Generation liegt noch gar nicht so weit zurück: Mit Version 1.6 prasselten eine ganze Menge zusätzlicher Inhalte auf die Community ein. Aber kann es noch lange so weiter gehen mit den ständigen Updates oder wird Barone bald Schicht im Schacht ausrufen?

Neugierig auf die Zukunft von Stardew Valley zeigte man sich auch bei PC Gamer (via Gamesradar) während eines Interviews mit dem Entwickler. Eine entsprechende Nachfrage entlockte ihm die Antwort, dass zwar nichts geplant sei, er das Kapitel rund um seinen Videospiel-Hit allerdings noch nicht endgültig schließen möchte. Aufwendige Planungsphasen waren, wie es scheint, sowieso noch nie Teil von Barones Vorgehen in Bezug auf Updates.

Stattdessen lässt er die Ideen meist auf sich zukommen, beispielsweise während er selbst spielt und plötzlich denkt: „Man, ich wünschte, das wäre Teil des Games“. In einer solchen Situation befand er sich schon häufig, jedoch schaffte es bei weitem nicht jede seiner Eingebungen auch in die Tat umgesetzt zu werden. Im entsprechenden Auswahlprozess werden manchmal zusätzlich Fan-Wünsche von ihm berücksichtigt, laut eigener Aussage priorisiert er diese jedoch nicht und fokussiert sich eher auf seine eigene Intuition.

Die sagt ihm, dass jeder Aspekt von Stardew Valley trotz bisheriger Anpassungen immer noch Raum für Erweiterungen bietet. Dass er überhaupt in die Verlegenheit kommen würde, ein Spiel zu erschaffen, welches so populär ist, dass Updates auch Jahre nach Release auf so breites Interesse stoßen, hätte Barone übrigens nie gedacht. Wäre er damals schlauer gewesen, sagt er, hätte er sich den Weg für Neuerungen am liebsten von Anfang an vernünftig geebnet, damit weniger nachträgliche Arbeit nötig gewesen wäre.

Theoretisch könnte er ewig an seinem Debüt-Titel weiter werkeln, aber nach seinen mittlerweile zwölf Jahren in Pelican Town hält er es für angemessen, erstmal neue Gefilde zu erkunden. Nach der Fertigstellung von Stardew Valley 1.6, das immer noch den Konsolenrelease vor sich hat, möchte er sich daher erstmal seinem neuen Projekt Haunted Chocolatier widmen – und das im eigenen Tempo. Während er damit beschäftigt ist, dürfte es wahrscheinlich erstmal keine weiteren Updates geben, zumindest keine in der Größe von 1.6.

Quelle: PC Gamer (via Gamesradar)