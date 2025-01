Stardew Valley für den Rest des Lebens? Entwickler ConcernedApe hat eine Bedingung

Stardew Valley startete einst als hingebungsvolles Projekt eines einzelnen Entwicklers: Eric Barone alias ConcernedApe wollte ein Spiel wie das von ihm als Jugendlichen so verehrten Harvest Moon machen – ein Spiel rund um Farming und das Bauernhofleben, aus einer Zeit, in der es den Terminus Cozy Game noch gar nicht gab.

Er programmierte und erstellte die Sprites selbst und auch die Musik stammt aus seiner Feder – und was als Herzensprojekt begann, ist heute, knapp neun Jahre später, eines der beliebtesten Spiele dieses Genres. Auch heute wird Barone nicht müde, neue Inhalte und Updates für Stardew Valley herauszubringen – während er gleichzeitig an einem weiteren Spiel arbeitet. Doch wie lange hält sich dieses Konzept noch?

Stardew Valley: „Ein Spiel kann auch zu viel Inhalt haben.“

Barone hatte schon einmal zu Protokoll gegeben, dass er sich vorstellen könnte, ewig an dem Spiel weiterzuarbeiten, und grundsätzlich bleibt er dieser Ansicht auch treu, wie er in einem Interview mit dem Podcast All Things Considered verriet (via NPR). „Ich glaube, ich werde immer den Drang haben, zurückzukommen und ein oder zwei Dinge hinzuzufügen, vielleicht sogar in 50 Jahren.“ Gleichzeitig gibt es aber auch einen Punkt, an dem er das Spiel ruhen lassen würde.

„Ich denke, dass ein Spiel auch zu viel Inhalt haben kann“, so Barone. „Wenn ich das Gefühl habe, dass es überschwemmt wird mit Content, der an irgendeinem Punkt den Unterhaltungswert des Spiels konterkariert, dann würde ich aufhören.“ Dabei steht der Entwickler auch in engem Kontakt zu seiner Community – wenn also der zuvor beschriebene Fall eintreten würde, bekäme er das sicher irgendwie mitgeteilt.

„Ich gebe viel auf die Meinung der Fans und achte darauf, was ihre Gedanken sind, welche Kritik sie äußern“, so ConcernedApe weiter. „Ich werde nie vergessen, dass sie es möglich gemacht haben, dass das Spiel so erfolgreich und mein Traum in Erfüllung gegangen ist. Also möchte ich das zurückgeben; und – auch wenn es kitschig klingt – es geht mir nicht um die Verkaufszahlen, sondern darum, dass sich so viele Leute in die Welt verliebt haben, die ich kreiert habe.“

Dass sein Fokus aber nicht immer nur auf Stardew Valley liegen soll, bekräftigt Barone auch. „Ich möchte mehr als ein Videospiel in meinem Leben machen.“ Daher sitzt er auch fleißig an Haunted Chocolatier, das den Cozy-Game-Aspekt mit Action-RPG-Elementen vermischen soll. Die Fans warten geduldig ab und erfreuen sich derweil ungezügelt an Stardew Valley – wo sie auch mal das ein oder andere gruselige Erlebnis machen.

Quelle: NPR