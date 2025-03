Stardew Valley x Zelda: Riesen-Mod soll Farming-Sim mit Dungeons verbinden

Wer Stardew Valley am PC spielt, hat sich womöglich schon mal die Option durch den Kopf gehen lassen, die Farming-Sim mit einer der unzähligen verfügbaren Mods zu erweitern – oder bereits von dieser Gebrauch gemacht.

Die beliebteste Wahl stellt hierbei definitiv Stardew Valley Expanded (SVE) dar. Eine beachtliche Menge zusätzlicher Inhalte stecken in diesem kostenlos herunterladbaren Datenpaket. Durch ein nächstes Update sollte eigentlich sogar eine weitere komplett neue Region mit einer guten Prise Zelda-Inspiration hinzugefügt werden. Deren Umfang ist jedoch so explodiert, dass nun eine ganz eigenständige Mod daraus entsteht.

Vom der Farm zur Festung: Castle Village in Stardew Valley

Für die Entwicklung von Stardew Valley Expanded ist eine Person namens Devin Hedegaard, online bekannt als FlashShifter, verantwortlich. Ein Interview mit ihr wurde kürzlich auf der Plattform Nexus Mods veröffentlicht, auf welcher auch die bekannte Software-Erweiterung zu finden ist. Darin berichtet er oder sie unter anderem über die Zusammenarbeit mit Stardew Valley-Schöpfer ConcernedApe und die Beteiligung an dem damals heiß erwarteten Update 1.6 für das gefeierte Cozy Game. Natürlich steht Devins Meisterwerk, die Expanded-Mod, aber im Vordergrund des Gesprächs.

Dabei kommt die Frage auf, was seine oder ihre nächsten Vorhaben seien und was er oder sie bereits darüber verraten kann. Es fällt der Name Castle Village, welcher ursprünglich einen Teil des 2.0 Updates von SVE bezeichnen sollte. Doch der Umfang geriet aus den Fugen und Devin entschied sich dafür, die Idee abzutrennen. „Dieses Projekt ist sogar noch ambitionierter als SVE, enthält eine neue Stadt, dutzende neue NPCs, von The Legend of Zelda inspirierte Dungeons, Bossmonster, magische Artefakte, neue Musik und so viel mehr“, beschreibt er oder sie die geplanten Inhalte von Castle Village.

Lesetipp: Will ConcernedApe für den Rest seines Lebens an Stardew Valley arbeiten?

Große Pläne für Castle Village mit Zelda-Geschmack

Besonders die Kämpfe gegen Monster sollen in der bevorstehenden Stardew Valley-Mod im Fokus stehen. Begegnungen mit ihnen finden in einer individuell gestalteten Umgebung statt, die sich mit ihrer Atmosphäre von Pelikanstadt abhebt. Dazu arbeitet Devin an eigenen Sprites für alle Objekte, aus denen sich die Spielwelt zusammensetzt. Noch existiert leider kein Datum, das sich Spieler*innen als Releasetermin von Castle Village merken können. Laut Devin seien allerdings bereits große Fortschritte erreicht worden. Erste Einblicke in Form von Screenshots spuken immerhin bereits seit mindestens zwei Jahren im Internet herum.

Bleibt also abzuwarten, wie genau die angesprochenen Zelda-Dungeons in der inoffiziellen Erweiterung ausfallen. Da der Begriff Bossmonster Erwähnung fand, wären auf jeden Fall klassische finale Herausforderungen gegen böse Endgegner mit zu findenden Schwachstellen denkbar. Und die genannten magischen Artefakte könnten die speziellen Gegenstände sein, welche zum Lösen von Rätseln in Dungeons benötigt werden.

Während Devin sich mit Castle Village beschäftigt, ist ConcernedApe, wie es scheint, noch immer in die Weiterentwicklung von Stardew Valley versunken, wie uns ein kürzlich erschienenes Update erinnert.

Quellen: Nexus Mods, Patreon