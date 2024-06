Jährlich neue Starfield-DLCs: Todd Howard hat gute Nachrichten für Fans des Weltraum-Rollenspiels

Nach Shattered Space ist noch lange nicht Schluss mit Starfield: Der große Story-DLC wird keine einmalige Angelegenheit bleiben, wie nun Creative Director und Bethesda-Mastermind Todd Howard in einem ausführlichen Interview verraten hat.

Bislang war lediglich bekannt, dass das Weltraum-Rollenspiel einen großen DLC im Rahmen der Premium Edition erhält. Shattered Space soll euch gegen Ende des Jahres in ein düsteres Kapitel rund um das Haus Va’ruun mitnehmen. Danach wird aber Starfield nicht links liegen gelassen, sondern bereits jetzt arbeitet Bethesda an einer zweiten DLC-Erweiterung und hat vor, das neue Franchise lange zu unterstützen.

Starfield wird jährlich mit neuen DLCs ergänzt

Bereits in den vergangenen Monaten hat das Entwickler*innen-Team Starfield mit einigen großen Updates verbessert. Weitere Patches sind geplant. Darüber hinaus wird vermutlich im Herbst oder Winter die Erweiterung Shattered Space erscheinen, die euch in eine neue Region bringt, welche im Gegensatz zu etlichen anderen Locations komplett von Hand gefertigt ist und auch nur an diesem Ort spielt.

Aber wie geht es danach weiter? Mit noch mehr Erweiterungen, wie Todd Howard in einem Gespräch mit dem englischsprachigen YouTube-Kanal MrMattyPlays zu Wort gab. Demnach plane das Team damit, jedes Jahr einen neuen DLC zu veröffentlichen. Wie lange man an diesem Plan festhalten wird? „Hoffentlich eine sehr lange Zeit. Wir planen schon die nächste Erweiterung, es wird also eine weitere geben“, so Howard.

Im sogenannten „Year 2“ wird es neben einem Story-DLC ebenfalls weitere kostenlose Updates geben, wie der langjährige Creative Director verspricht. Allerdings ist er sich nicht sicher, ob das Team die aktuelle Schlagzahl 2025 beibehalten wird. Derzeit erscheint circa alle sechs Wochen ein neuer Patch, im nächsten Jahr könnte es zwischen den einzelnen Aktualisierungen etwas längern dauern.

Starfield trotz Kritik sehr erfolgreich

Warum Bethesda an Starfield weiter festhält, lässt sich anhand einer Zahl gut festmachen: Über 14 Millionen Spieler*innen haben sich mittlerweile in den Weiten der neuen Bethesda-Welt ausgetobt, und das trotz zahlreicher Kritik. Darüber hinaus bereut es Bethesda laut Todd Howard ein wenig, dass man sowohl bei The Elder Scrolls 5: Skyrim als auch bei Fallout 4 relativ schnell den inhaltlichen Support eingestellt hat. Dies will man nicht noch einmal wiederholen.

Apropos The Elder Scrolls: Bezüglich dessen sechsten Teil müssen sich Fans keine Sorgen machen. Trotz des Plans, Starfield länger zu unterstützen, soll die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 nicht darunter leiden oder sich verzögern. Dennoch müsst ihr noch einige Jahre warten, ehe ihr die Skyrim-Fortsetzung spielen könnt.

