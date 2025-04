Starker Steam-Schnapper: Horror-Remake für unter 20 Euro sichern – „noch besser als das Original“

Es mag sich mittlerweile wie eine ausgeleierte Werbeparole anhören, aber es ist eben durchaus wahr: Wer günstige Videospiele sucht, der wird auf Steam häufig fündig.

Das liegt nicht nur an der Wagenladung an Indies, die jeden Tag für einen schmalen Taler auf Valves Plattform erscheinen, sondern auch an attraktiven Angeboten. Jetzt hat es das Remake eines wirklich legendären Horror-Klassikers „erwischt“: Dank eines Rabatts von 50 Prozent müsst ihr nur noch läppische 19,99 Euro löhnen.

Unter 20 Euro auf Steam: Resident Evil 4 zum Sonderpreis

Die Rede ist von Resident Evil 4, genauer gesagt der glorreichen Neuauflage von 2023. Mittlerweile dauerhaft im Preis gesenkt, kostet das Remake des ikonischen Horror-Spiels schon lange nicht mehr 69,99 Euro. Doch das derzeitige Angebot auf Steam verringert die nötige Einlassgebühr bis zum 6. Mai noch einmal weiter und verlangt von euch nur noch 19,99 Euro. Ein absolutes Schnäppchen für einen der besten Gänsehaut-Garanten des Grusel-Genres.

Hier gibt es Action und Horror in Bewegtbildern:

Display content from YouTube

Auch wenn die Rundumsanierung das Original keineswegs ersetzt, modernisiert es doch einige Aspekte des ursprünglichen Titels, die heutzutage nicht mehr allen Spieler*innen schmecken könnten. So müsst ihr im Remake mit Protagonist Leon S. Kennedy, der sich in ein fiktives spanisches Dörfchen aufgemacht hat, um die Präsidententochter zu retten, nicht mehr stehenbleiben, wenn ihr mit eurem Schießeisen auf die verseuchten Bewohner*innen zielt.

Abgesehen davon besticht die Neuauflage von Resident Evil 4 natürlich mit zeitgemäßer Grafik, wodurch Schauplätze und Gegner noch schauriger wirken. Das Original hat zwar damals schon einiges gezaubert, hier werdet ihr aber mit überaus immersiven Spukgestalten konfrontiert. Dazu kommt ein kongeniales Kampfsystem, bei dem ihr euch nicht nur mit Schusswaffen, sondern auch einem flinken Messer wehren könnt.

Passend dazu: So hat Capcom jetzt Resident Evil 9 angeteasert

Seid ihr euch trotz dieser Beschreibung, einer 93 auf Metacritic und zahlreichen Lobeshymnen in den Bewertungen, die Resident Evil 4 unter anderem als „Meisterwerk“ und „noch besser als das Original“ bezeichnen unsicher, könnt ihr euch mit der Chainsaw-Demo auf Steam sogar kostenlos selbst überzeugen, bevor ihr euren Geldbeutel zückt. Dann findet ihr vermutlich schnell heraus, warum es das Remake auch auf unsere Topliste der besten Horrorspiele geschafft hat.

Quelle: Steam /Resident Evil 4, YouTube /Resident Evil, Metacritic