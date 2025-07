Stars aus Baldur’s Gate 3 und Clair Obscur in schockierendem Mix aus Film und Spiel

Sie waren beide herausstechende Charaktere in zwei der spektakulärsten Spiele der jüngeren Vergangenheit. Nun sind Neil Newbon und Ben Starr Hauptdarsteller in einem interessanten Gaming-Experiment zwischen Film und Horrorspiel namens Dead Take.

Dabei begleiten wir die beiden Schauspieler bei ihrer Arbeit – auf eine Weise also, die zumindest für die Spieler*innen reichlich ungewohnt sein dürfte, kennen sie doch für gewöhnlich vor allem die Stimmen, überlagert vom Look fiktiver Charaktere.

Die Gesichter hinter den Stimmen: Neil Newbon und Ben Starr in Dead Take

Neil Newbon feierte als Astarion bei den Fans von Baldur’s Gate 3 besonderen Erfolg; Ben Starr war zuletzt als Verso im Überraschungs-Hit Clair Obscur: Expedition 33 zu hören, zuvor aber unter anderem auch als Clive in Final Fantasy 16. „Ich wollte sie nicht hinter animierten Charakteren verstecken“, sagt Abubakar Salim, Gründer von Entwicklerstudio Sturgent Studios („Tales of Kenzera: ZAU“) und selbst Schauspieler von Bayek in Assassin’s Creed Origins. „Ich will SIE euch zeigen, weil wir sie sonst nur als Astarion oder Clive kennen. Aber was sind sie, wenn ihr sie aus Fleisch und Blut seht?“

Seht hier den Teaser-Trailer zu Dead Take:

Salim beschreibt das Spiel als „umgekehrten Escape Room“ in einer Hollywood-Villa (via Eurogamer), das die Grenzen zwischen Film und Videospiel verschwimmen lassen soll. Dass Live-Action-Aufnahmen genutzt werden, die euch bei der Lösung von Rätseln innerhalb der Villa helfen sollen, ist dabei nur folgerichtig. „Wie weit wirst du für den Erfolg gehen? Was bist du bereit aufzugeben? Kannst du Kunst und Kunstschaffende voneinander treffen?“ sind einige der Fragen, die laut Salim in Dead Take behandelt werden.

Er habe mit beiden Schauspielern in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet und „die Geschichten sind immer dieselben“, so Salim. „Ich habe in Hollywood Geschichten erfahren und gehört, dass Leute alles für Berühmtheit geben würden und damit auch völlig fein sind. Das ist beängstigend.“ Schon in Tales of Kenzera: ZAU verarbeitete Salim in der Story persönliche Erfahrungen und ernste Themen.

„Je mehr Erfolg du hast, je tiefer du gehst, desto dunkler wird es“, so der Schauspieler, der zuletzt als Alyn in House of the Dragons zu sehen war, weiter, „und desto mehr kannst du hinter den Vorhang sehen. Das ist die Reise, auf die ich euch hier mitnehmen will.“ Die Erfahrung von Neil Newbon und Ben Starr soll dabei auf das Spielerlebnis von Dead Take einzahlen. Gepublisht wird das Spiel übrigens von den Palworld-Machern Pocketpair.

Quellen: Youtube / Surgent Studios, Eurogamer