Statt 20 Euro gratis: Dieses auf Steam beliebte Cozy Game gibt es diese Woche kostenlos

Wer nach einem entspannenden Cozy Game sucht, gerade aber nicht das nötige Kleingeld für einen lohnenswerten Titel aus den Online-Spiele-Shops überhat, der sollte die Ohren spitzen: Schon in wenigen Tagen könnt ihr euch einen Genrevertreter gratis sichern, welcher auf Steam starke Bewertungen verzeichnet.

Dort fällt er bei fast 4.000 Bewertungen durchgehend sehr positiv auf. Es handelt sich um ein charmantes Management-Abenteuer, bei dem ihr in die Rolle eines gemütlichen Bären schlüpft – und jetzt rund 20 Taler spart.

Beliebtes Cozy Game geschenkt: Sichert euch Bear and Breakfast für lau

In Bear and Breakfast streift ihr euch den Pelz von Bären Hank über, der ein recht heruntergekommenes und nicht gerade einladendes Bed and Breakfast-Hostel in einem Wald betreibt. Die Welt und ihre niedlichen, wie charmanten Charaktere sind allesamt handgezeichnet, was zur Wohlfühlatmosphäre des Titels beiträgt. Üblicherweise knöpfen euch die Online-Spielehändler knapp 20 Euro für das Cozy Game ab.

Wer an diesem Donnerstag allerdings einen Blick in den Epic Games Store wirft, der kann sich Bear and Breakfast komplett kostenfrei schnappen, denn hier fällt es unter die Riege der Gratis-Titel für die bevorstehende Woche. Zwischen dem 3. und dem 10. Oktober wird euch für das bärenstarke Abenteuer kein Cent abverlangt, während ihr es trotzdem in vollen Zügen genießen könnt.

Zu Beginn eurer Karriere findet ihr euch noch unter den Fittichen von Hanks Bärenmutter wieder, doch Hank will auf eigenen Tatzen stehen und zieht kurzerhand aus. Gemeinsam mit seinen Kumpels stößt er kurz darauf im Wald auf ein heruntergekommenes Hüttchen – der optimale Ort, um ein eigenes B+B zu eröffnen. Der Wald will natürlich weiter erkundet werden, während ihr benachbarten Tieren ein Ohr abkaut, um die nächste Quest oder einen hilfreichen Hinweis zu erhalten.

Bei Epic gratis – aber auch auf weiteren Plattformen verfügbar

Mit den gesammelten Ressourcen wird natürlich der Bau eurer Hütte vorangetrieben, in der die späteren Gäste übernachten und ein wärmendes Frühstück genießen sollen. Außerdem repariert ihr umliegende Bushaltestellen, um schneller durch den Wald zu reisen. Auch die Dialoge machen nicht müde, passen sie doch wunderbar in die hübsche 2,5D-Welt und verleihen ihren Charakteren eine eigene, witzige Note, während sie euch durch das Cozy Game führen.

Wer also im dunklen, verregneten Herbst nach einer entspannenden Alternative für kuschelige Cozy Game-Sessions sucht, dürfte bei Epic mit Bear and Breakfast auf seine Kosten kommen – auch ohne Geld zu investieren. Den Titel gibt es im Übrigen nicht nur für den PC: Solltet ihr Lust haben, Bear and Breakfast auch auf anderen Plattformen zu spielen, steht euch der Titel auch auf der PS4, der PS5 und der Nintendo Switch zu Verfügung.

Quellen: Epic Games, Steam