Statt 9 Euro: 3 Spiele bekommt ihr heute geschenkt

Die Zahl der verfügbaren Anwendungen liegt Statistiken zufolge weltweit bei rund 3,5 Millionen Exemplaren im Google Play Store und etwa 1,9 Millionen in Apples App Store. Dazu kommen weitere Angebote von Amazon, Tencent und anderen Plattformen. Die Auswahl an Spiele-Apps darunter ist entsprechend groß.

Noch interessanter wird es, wenn man sich die sonst eigentlich teuren Anwendungen anschaut, für die viele nicht gewillt sind, Geld auszugeben. Denn diese Apps sind auch kostenlos erhältlich – wenn ihr etwas Geduld habt. Mit den Folgenden spart ihr beispielsweise ganze 9,17 Euro.

Lust auf neue Spiele-Apps? Diese sind jetzt kostenlos

Es gibt gleich mehrere Gründe, den Play Store als Anlaufstelle in Betracht zu ziehen. So gilt die Plattform als eine der größten und vielfältigsten für Spiele-Apps. Hier findet ihr nicht nur eine riesige Auswahl an Games in verschiedenen Genres, sondern auch Spiele für alle Altersgruppen und Interessen, einschließlich Bildungs- und Lernspiele.

Das bedeutet aber nicht, dass die Qualität leidet. Denn viele der Handyspiele können sich sowohl in Bezug auf Grafik als auch auf Gameplay sehen lassen. Dazu unterstützt der Play Store Indie-Entwicklerinnen und -Entwickler, was zu einer Vielzahl einzigartiger und kreativer Games führt.

Lesetipp: Die neuen 4P.de-Apps für Android- und iOS sind da

Gratis-Spiele-App #1: Defense Zone 3 Ultra HD (Ersparnis: 2,69 Euro)

Mit Defense Zone 3 Ultra HD (Artem Kotov) erwartet euch die Fortsetzung des Action-Strategiespiels, bei dem es darum geht, feindliche Armeen abzuwehren, die eure Verteidigung durchbrechen wollen – das nur mit noch mehr Rage und größerer Stärke. Am sonstigen Prinzip hat sich dagegen nichts geändert.

Den Entwickler*innen zufolge bietet das Game einige besondere Spielfunktionen:

Grafikauflösung in Ultra HD (4K)

4 Schwierigkeitsstufen

8 verschiedene Geschützturmarten

8 Spezialfunktionen, von Luftangriff bis Atombombe

Variantenreiche Jahreszeiten und Landschaftstypen

Bisherige Nutzerinnen und Nutzer bewerten die Anwendung derzeit mit 4,5 von fünf Sternen und haben sie mehr als 100.000 Mal heruntergeladen. Aktuell ist die App kostenlos, normalerweise zahlt ihr dafür 2,69 Euro.

Gratis-Spiele-App #2: Word Tower – Premium Puzzle (Ersparnis: 3,19 Euro)

Wer mehr für den Kopf tun will, kann sich an Word Tower – Premium Puzzle (otto games) versuchen. Das Game ist seiner Beschreibung zufolge eine Mischung aus „klassischem Wortspiel, Wortquestspiel und Wortquizspiel„, bei dem ihr euch nicht nur fordern, sondern auch neue Vokabeln lernen könnt.

Als wichtige Eigenschaften werden folgende Dinge genannt:

keine Internetverbindung erforderlich

keine Werbung im Spiel

alle Themen im Spiel sind kostenlos

mehr als 1.000 Level

Bisherige Nutzerinnen und Nutzer bewerteten die Anwendung bisher noch nicht, haben sie aber mehr als 1.000 Mal heruntergeladen. Aktuell ist die App kostenlos, normalerweise zahlt ihr dafür 3,19 Euro.

Gratis-Spiele-App #3: Sudoku Master Premium: Offline (Ersparnis: 3,29 Euro)

Wer noch etwas mehr Gehirnjogging betreiben möchte, kann das mit Sudoku Master Premium: Offline (otto games) tun. Diese Version des bekannten Zahlenpuzzles bietet euch „5000+ herausfordernde Sudoku-Rätsel“, wie die Entwickler*innen erklären. Das Spiel soll zudem logisches Denken fördern und das Gedächtnis trainieren.

Als besondere Merkmale gelten:

4 Schwierigkeitsgrade (leicht, mittel, hart und Experte)

keine Werbung

kein Internet erforderlich

unbegrenzte Hinweise

Notizen-Modus

Duplikate hervorheben

Bisherige Nutzerinnen und Nutzer bewerten die Anwendung derzeit mit 4,0 von fünf Sternen und haben sie mehr als 10.000 Mal heruntergeladen. Aktuell ist die App kostenlos, normalerweise zahlt ihr dafür 3,29 Euro.

Quellen: Statista, Google Play Store