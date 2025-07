Statt GTA 6: Vorgänger überrascht mit neuem Release – 12 Jahre haben manche Spieler darauf gewartet

Wir befinden uns im Jahre 2025. Die ganze Welt wartet nur auf den Release von GTA 6. … die ganze Welt? Nein! Zwei Länder trotzen dem neuen Spiel von Rockstar Games und gewähren erst jetzt überhaupt dem Vorgänger die große Bühne.

Ja, ihr habt richtig gelesen. Obwohl der erste Release im September 2013 erfolgte und anschließend über 200 Millionen Exemplare über die Ladentheke gegangen sind, ist GTA 5 bislang noch nicht überall erhältlich gewesen. Manche Spieler*innen mussten sich satte zwölf Jahre gedulden, können aber jetzt die Geschichte von Michael, Trevor und Franklin in voller Gänze erleben.

GTA 5 statt GTA 6 – zumindest in diesem Teil der Erde

Bei den beiden Ländern handelt es sich um Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, in denen es bislang nicht möglich gewesen ist, GTA 5 offiziell zu erwerben. Das heißt natürlich nicht, dass es Bewohner*innen komplett verboten war, Los Santos und Umgebung zu bereisen. Mithilfe von Import oder Zweit-Accounts in digitalen Stores hat es Umwege gegeben.

Diese sind fortan aber nicht mehr notwendig, sofern Spieler*innen entsprechend alt genug sind. Wie die General Authority of Media Regulation in Saudi-Arabien, im weitesten Sinne vergleichbar mit der hiesigen USK oder der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, auf Twitter mitteilt, ist GTA 5 mitsamt GTA Online ab dem 17. Juli kauf- und spielbar.

Am selben Tag erscheint der Open World-Kracher auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie wiederum der PlayStation Middle East-Account verrät. In beiden Ländern ist der Titel allerdings erst für Spieler*innen ab 21 Jahren freigegeben, sprich für Erwachsene. Die Einstufung gilt übrigens für alle Versionen, also sowohl für PC als auch Xbox- und PlayStation-Konsolen.

Was heißt das für GTA 6?

In der Vergangenheit haben beide Länder GTA 5 eine Einstufung aufgrund verschiedener Inhalte im Spiel, wie etwa Drogenmissbrauch und dem hohen Gewaltgrad, verweigert. Mithilfe eines lokalen Distributors ist es Rockstar Games und 2K allerdings nun gelungen, doch noch eine entsprechende Erlaubnis zu erhalten.

Das könnte vor allem für die Zukunft wichtig sein. Wie der Branchenanalyst Daniel Ahmad auf Twitter berichtet, konnte sich das Unternehmen Advanced Initiative im selben Atemzug die Publishing-Rechte für weitere Spiele von Take-Two sichern. Dazu gehört wahrscheinlich ebenso GTA 6, welches aller Voraussicht nach am 26. Mai 2026 erscheinen soll.

Dieses Mal müssen Spieler*innen aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten aber vermutlich keine zwölf Jahre auf einen offiziellen Release warten. Überhaupt können Fans auf der ganzen Welt bezüglich GTA 6 vorerst ruhig schlafen, wie zuletzt aus Medienberichten hervorgegangen ist.

Quelle: Twitter / @Gmedia_Games, @PlayStation_ME, @ZhugeEX