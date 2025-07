Steam: 10 frische kostenlose Spiele jetzt verfügbar – für einen kühlen Kopf in der Sommerhitze

Während sich viele andere wohl mit einem kühlen Getränk in der Hand am Beckenrand des Freibads versuchen, gegen die Sommerhitze zur Wehr zu setzen, wissen eingefleischte Gamerinnen und Gamer ganz genau, was hilft. Klar: Ein erfrischender Schlag neuer kostenloser Spiele auf Steam.

Gleich zehn brandneue Gratis-Games laden jetzt dazu ein, die Klimaanlage auf Anschlag zu drehen, die Fensterläden zuzuklappen und es sich in den schattigen Spielewelten gemütlich zu machen. Damit ihr dabei nicht vor lauter Langeweile trotzdem eingeht, bedient Valves Videospielplattform natürlich verschiedenste Genres, unter denen garantiert etwas für euch dabei sein dürfte.

Steam: Kostenlose Spiele – Gleich 10 frische Gratis-Games halten euren Kopf jetzt kühl

Um euch die kostenlosen Spiele bei Steam zu sichern, ist alles andere als ein schweißtreibender Kraftakt nötig: Während ihr im Summer Sale zunächst noch das nötige Kleingeld für das eine oder andere Highlight locker machen müsst, reicht hier ein einfacher Klick auf den grasgrünen „Spiel starten“-Button, der euch neben dem „Kostenlos spielbar“-Tag nur so anstrahlt. Selbstverständlich solltet ihr in Besitz eines Accounts bei Valves Storefront sein, der ebenso obligatorisch ist wie die passende Badehose am Baggersee.

Anschließend könnt ihr es bei besten Bedingungen in euren eigenen vier Wänden vermeiden, mit den schmelzenden Sonnenstrahlen in Berührung zu geraten und gebt euch stattdessen dem gleißenden LED-Licht eures Monitors über stundenlangen Spielspaß hin. Bei den zehn Gratis-Games, die euch jetzt einen kühlen Kopf versprechen, handelt es sich um die folgenden:

Out of Sight – Erkundung, Rätsel

– Erkundung, Rätsel Nyxerion – Action-Echtzeitstrategie, MOBA

– Action-Echtzeitstrategie, MOBA Replicomica – Abenteuer

– Abenteuer Hop n‘ Hook – 2D-Plattformer, Abenteuer

– 2D-Plattformer, Abenteuer Nadja Medjai – Soulslike, 3D-Plattformer

– Soulslike, 3D-Plattformer CyclingArcadeRaceSimulator – Rennspiel, Action-Roguelike

– Rennspiel, Action-Roguelike Urban Disc Golf – Sport, Arcade

– Sport, Arcade Fallen Arena – Action, MOBA

– Action, MOBA Brawl Me Blues – Party-Spiel, Mehrspieler

– Party-Spiel, Mehrspieler LAN Party – Online-Koop

Zu den Highlights der Liste zählt einerseits das eher familienfreundliche Nadja Medjai, welches den etablierten Soulslikes zwar kaum Konkurrenz machen dürfte, dafür aber für etwas kostenfreie Abwechslung im Genre sorgen dürfte. Auf der anderen Seite hätten wir dann noch die gut versteckte Perle Replicomica, die allein dank ihres außergewöhnlichen Artstyles eine spannende Spielerfahrung in einer surrealen Zukunftsvision verspricht, bei der die Atmosphäre und die Erzählweise im Vordergrund stehen.

Doch auch unter den restlichen acht Anderen verbirgt sich möglicherweise ein vielversprechender Vertreter, der nur so darauf wartet, von euch durch die hitzigen Sommertage gepeitscht zu werden. Findet sich tatsächlich so gar nichts, was euch von den zehn vorgestellten Titeln anspricht, braucht ihr allerdings nicht den Kopf in den Strandsand stecken: An anderer Stelle haben wir vier weitere kostenlose Spiele auf Steam parat, die nicht nur mit ihrem fehlenden Preisschild neugierig machen.

