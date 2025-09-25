Steam: 100 prozentiger Rabatt macht dieses „sehr überraschende“ Spiel kurzzeitig kostenlos

Es ist ein bisschen wie eine Jagd, Spielen auf Steam hinterher zu sein, die sich für eine begrenzte Zeit komplett gratis anbieten. Mit Fernglas im virtuellen Ausguck lässt sich der Wald der Preise nach Regungen abscannen. Unsere Rolle dabei: Der Hund, der die Fährte aufnimmt und euch zur Beute führt.

Diesmal haben wir wieder ein passendes Ziel ausfindig gemacht, denn gerade frisch hat sich ein kostenloses Game in der Rabattsektion des Shops niedergelassen. Es erwartet euch nach erfolgreichen Fang, der allein von eurer Handlungsgeschwindigkeit abhängt, ein besonderes Erlebnis, von dem ihr euch überraschen lassen könnt.

Steam-Spiel The Deed kostet euch nichts, wenn ihr schnell seid

Null Euro und auch keinen einzigen Cent zahlt ihr auf Steam gerade für das Game The Deed. Jenes ist schon ein wenig betagter, seit dem 24. November 2015 auf der Plattform zu finden. Gänzlich unangetastet ist es in dieser Zeitspanne definitiv nicht geblieben, dafür sprechen über 3.100 Rezensionen, von denen insgesamt 90 Prozent positiv ausfallen. Inhaltlich erwartet euch ein düsteres Mordgeheimnis, in dem ihr selbst die abstoßende Hauptrolle spielt. Dieses Konzept entlockt eine Person in ihrer Wertung die Worte „Ein sehr überraschendes Spiel. […] Klare Empfehlung!“.

In der Rolle von Arran Bruce folgt ihr eurem Weg zurück zu dessen Familienhaus, wo seine sadistische junge Schwester auf ihn wartet. Sie soll vom Vater das volle Erbe erhalten, nachdem dieser beschlossen hat, seinen Sohn aus dem Testament auszuschließen. Folglich greift Arran zu einer düsteren Tat, die anschließend unaufgeklärt bleiben soll. Dafür solltet ihr die richtige Waffe wählen, falsche Verdachte nähren und den Inspektor bei der Vernehmung gekonnt hinters Licht führen.

Grafisch sieht man The Deed seinen Hintergrund als RPG Maker-Projekt deutlich an. Ihr erlebt das Anwesen in der Draufsicht auf abgeschlossene, pixellastige Räume und die Dialoge über Fenster mit Charakterporträts. Durch diese lernt ihr auch die verschiedenen Mitglieder der zerrütteten Familie kennen, wobei euer Verhalten ihnen gegenüber den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen kann.

Noch bis zum 27. September habt ihr Zeit, um euch The Deed kostenlos zu sichern. Falls ihr dieses Datum aus den Augen verlieren solltet, ist das noch lange kein Weltuntergang. Immerhin kostet das Spiel normalerweise bloß läppische 99 Cent. Ist damit aber trotzdem teurer, also die bei uns vorgestellten, langfristig kostenlosen Titel auf Steam.

