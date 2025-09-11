Steam: Satte 11 neue Spiele kostenlos schnappen – jetzt zum Gratis-Download verfügbar

Wer den Geldbeutel gerade etwas enger schnüren, aber dennoch nicht auf frisches Futter für seine Bibliothek bei Steam verzichten will, den locken vor allem kostenlose Spiele auf Valves Plattform. Von diesen gibt es jetzt gleich elf brandneue, die ihr euch für immer schnappen dürft.
Dabei ist wie immer nichts weiter nötig, als auf den grünen „Spiel starten“-Button des Shops zu klicken. Vorausgesetzt natürlich, ihr seid in Besitz eines Accounts bei Steam. Ist dem so, erwartet euch eine bunte Auswahl an Gratis-Downloads, die von A wie Action-Rollenspiel bis Z wie Zombie-Shooter reicht. Auch im Folgenden finden sich besonders abwechslungsreiche Videospielvertreter, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen.
Steam: Brandaktuelle Gratis-Downloads – jetzt diese 11 kostenlosen Spiele sichern
Damit ihr nicht den Überblick verliert, um welche Titel es sich bei den kostenlosen Spielen auf Steam überhaupt handelt, haben wir zumindest einmal grob zusammengefasst, was euch erwartet. Denn auch, wenn keine mächtigen Triple A-Geschwader hervorstechen, oder sich der eine oder andere Indie-Darling hinter ihnen versteckt, kann die Auswahl leicht einmal überfordernd bis überwältigend wirken. Einmal selbst hereinzuspielen dürfte sich aber auf jeden Fall lohnen, denn zu verlieren habt ihr abgesehen von etwas Zeit ganz und gar nichts.
Folgende elf Spiele schnappt ihr euch jetzt bei Steam kostenlos:
- Alien Brothers 2 – Action-Rollenspiel aus der Top-Down-Perspektive im düsteren Fantasy-Setting – mit Maus oder Controller spielbar
- Croak Cafe: From Pond To Plate – Aufregendes Roguelike mit alternativem Twist: Ihr müsst unter Zeitdruck schmackhafte Menüs kochen, die ihr euren hungrigen Froschgästen serviert
- Duck Dash – simpler, aber womöglich spaßiger 2D-Plattformer mit Enterich Scruffles in der Hauptrolle
- Event Race – Multiplayer-Racing-Game mit bis zu 30 Fahrerinnen und Fahrern – Smartphone zur Steuerung nutzbar
- Go Bananas! – First Person-Adventure, bei dem ihr durch Ringe rast und Gegner mit eurem magischen Stöckchen zurückschlagt, während ihr verzauberte Bananen einheimst
- Myth of Lumi – 3D-physikbasierter Revierkampf, bei dem sich mit verfeindeten Magiern und Magierinnen beim magischen Kartenkloppen gemessen wird
- Narrow One – flotte Bogenschieß-Battles mit euren Freundinnen und Freunden, Capture the Flag im Mittelalter-Style
- Road Trip to the End of the World – Visual Novel über den Tod einer Freundschaft
- Scaredy Cat – Als sogenannte Scaredy Cat, also dem englischen Pendant eines Angsthasen, durchquert ihr auf eigene Faust einen Wald, um nach einer seltenen Blume für eure Freunde zu suchen. + 1 für die herzallerliebste Optik des kostenlosen Steam-Spiels.
- Taina’s Cursed Legacy – textbasiertes RPG mit nonlinearer Story, welche in einer slavischen Fantasy-Welt angesiedelt ist
- Wacky West – Kennt ihr diese Fake-Runner-Ads auf Instagram, TikTok und Co.? Wacky West ist genau das – bloß in echt und zum Gratis-Download auf Steam.
Wie bereits erwähnt: Nur ein Account auf Valves Videospieldistributionsplattform wird benötigt, um euch die taufrischen Titel zu sichern. Ist für euren Geschmack dieses Mal allerdings so gar nichts Passendes dabei, haben wir hier direkt noch einmal 15 weitere kostenlose Spiele auf Steam parat.
