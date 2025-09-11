Steam: Satte 11 neue Spiele kostenlos schnappen – jetzt zum Gratis-Download verfügbar

Wer den Geldbeutel gerade etwas enger schnüren, aber dennoch nicht auf frisches Futter für seine Bibliothek bei Steam verzichten will, den locken vor allem kostenlose Spiele auf Valves Plattform. Von diesen gibt es jetzt gleich elf brandneue, die ihr euch für immer schnappen dürft.

Dabei ist wie immer nichts weiter nötig, als auf den grünen „Spiel starten“-Button des Shops zu klicken. Vorausgesetzt natürlich, ihr seid in Besitz eines Accounts bei Steam. Ist dem so, erwartet euch eine bunte Auswahl an Gratis-Downloads, die von A wie Action-Rollenspiel bis Z wie Zombie-Shooter reicht. Auch im Folgenden finden sich besonders abwechslungsreiche Videospielvertreter, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen.

Steam: Brandaktuelle Gratis-Downloads – jetzt diese 11 kostenlosen Spiele sichern

Damit ihr nicht den Überblick verliert, um welche Titel es sich bei den kostenlosen Spielen auf Steam überhaupt handelt, haben wir zumindest einmal grob zusammengefasst, was euch erwartet. Denn auch, wenn keine mächtigen Triple A-Geschwader hervorstechen, oder sich der eine oder andere Indie-Darling hinter ihnen versteckt, kann die Auswahl leicht einmal überfordernd bis überwältigend wirken. Einmal selbst hereinzuspielen dürfte sich aber auf jeden Fall lohnen, denn zu verlieren habt ihr abgesehen von etwas Zeit ganz und gar nichts.

Folgende elf Spiele schnappt ihr euch jetzt bei Steam kostenlos:

Wie bereits erwähnt: Nur ein Account auf Valves Videospieldistributionsplattform wird benötigt, um euch die taufrischen Titel zu sichern. Ist für euren Geschmack dieses Mal allerdings so gar nichts Passendes dabei, haben wir hier direkt noch einmal 15 weitere kostenlose Spiele auf Steam parat.

