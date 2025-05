Steam: Keine 15 Euro – Starken Strategiespiel-Hit nur kurz mit 70 % Rabatt mitnehmen

Kingdom Come Deliverance 2, aber auch schon Manor Lords und weitere Vertreter erinnerten uns in jüngerer Vergangenheit daran, wie viel Stoff für starke Geschichten in Videospielform das Mittelalter eigentlich bietet. Bei Steam bekommt ihr nun einen weiteren Vertreter, indem ihr das Setting auskosten dürft – mit einem ritterlichen Rabatt von stolzen 70 Prozent.

Dabei handelt es sich um ein starkes Strategiespiel, welches nicht nur auf Valves Spieledistributionsplattform auf feierliche Bewertungen blicken darf, sondern auch bei Kritikern und Kritikerinnen so richtig gut abschneidet. Nicht einmal 15 schlappe Silbertaler müsst ihr löhnen, um es euch zu sichern.

Steam: Für Mittelalter-Fans und Taktikfüchse – Crusader Kings 3 schnappt ihr euch jetzt für rund 15 Euro

Jeden Tag fliegen uns bei Steam nur so die Angebote um die Ohren: Zwischen Winter und Summer Sale, Midweek Madness und ganzen Publisher-Wochen, wo die Spiele verschiedenster Entwicklerinnen und Entwickler bewusst in den Vordergrund gerückt werden, kommen wir mit dem Sparen fast nicht mehr hinterher, während unser Backlog an guten Games nur so aus allen Nähten zu platzen droht. Doch dieses Mal macht ihr beim besten Willen nichts falsch, denn mit Crusader Kings 3 bekommt ihr ein starkes Strategiespiel, das jeden einzelnen Cent wert ist.

Dafür sprechen nicht nur die durch die Bank weg als sehr positiv eingestuften Rezensionen auf Steam selbst. Auch auf Metacritic darf sich Crusader Kings 3 über einen Metascore von stattlichen 91 von 100 möglichen Punkten freuen, während der User-Score bei 8,3 von zehn möglichen Punkten liegt. Auch wir haben Crusader Kings 3 in unserem Test ganz ausführlich unter die Lupe genommen und verraten, warum der Titel für richtig gute Unterhaltung im dunklen Zeitalter steht.

Passend dazu: Steam: Brandneuer Bestseller nur kurz nach Release auf Platz 3 der Charts – „kann es nur empfehlen“

Apropos: Dank des Roads to Power-DLC dürft ihr an drei verschiedenen Jahreszahlen starten. Einmal 867, zum anderen 1066 oder – noch einmal ein ganzes Jahrhundert später – 1178 nach Christus findet eure Dynastie ihren Anfang. Bis in das 15. Jahrhundert dürft ihr sie dann – vorausgesetzt, ihr handelt taktisch klug – weiterführen. Danach passieren in Paradox Globalstrategie keine historischen Ereignisse mehr. Üblicherweise müsst ihr für Crusader Kings 3 stolze 49,99 Euro berappen – dank des Steam-Schnäppchens werden noch bis zum 12. Mai aber lediglich 14,99 Euro fällig, also rund 70 Prozent weniger als gewohnt.

Ähnlich, wenn auch nicht ganz so knallhart reduziert ist die Starter Edition, die euch verschiedene Erweiterungen verspricht. Statt 64,99 Euro zahlt ihr nur noch 34,44 Euro, also fast die Hälfte. Wer nicht genug von Crusader Kings 3 kriegen kann, der greift allerdings zum Collection Bundle für 95,33 statt 171,11 Euro. Und für den das alles nichts ist, der findet bei Steam natürlich auch kostenlose Abwechslung in Form eines brandneuen Militär-Shooters.

Quellen: Steam