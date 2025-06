Steam: Gleich 15 neue kostenlose Spiele abstauben – jetzt zum Gratis-Download verfügbar

Immer wieder lockt uns Valves Videospielplattform mit satten Sales und frischen Releases vor die virtuelle Ladentheke. Doch auch, wenn der Geldbeutel mal etwas enger geschnürt werden muss, lässt uns Steam nicht hängen und serviert uns frisches Futter in Form von kostenlosen Spielen.

So auch in dieser Woche, denn wieder einmal hat man eine ganze Wagenladung an Gratis-Games parat. Während draußen die Temperaturen in tropische Höhen schnellen, liegen die Kosten für die folglich vorgestellten Titel beim kühlen Nullpunkt. Unter den 15 Titeln ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei, reichen sie doch von rasanter Rennsimulation über nicht weniger actionreiche Rollenspiele bis hin zum entspannenden Puzzle-Abenteuer.

Steam: 15 neue kostenlose Spiele jetzt herunterladen – Diese Titel erwarten euch

Wenn es etwas geschenkt gibt, stellt man besser keine Fragen und hält mit einem genüsslichen Lächeln auf den Lippen die Hände möglichst weit auf. Solltet ihr euch trotzdem unsicher sein: Die kostenlosen Spiele, die ihr bei Steam ab sofort zum Download findet, sind tatsächlich komplett umsonst – ihr zahlt keinen müden Cent.

Lediglich einen Account – der selbstredend ebenfalls kostenfrei ist – braucht ihr bei der Plattform. Anschließend reicht ein Klick auf den großen grünen „Spiel starten“-Knopf (oder alternativ: den blauen „Zur Bibliothek hinzufügen“-Button).

Passend dazu: Steam verschenkt absoluten Geheimtipp – aber ihr müsst richtig schnell sein

Die nachfolgende Liste verrät euch, um welche 15 Gratis-Games, die ihr bei Steam jetzt taufrisch einsacken könnt, es sich überhaupt handelt:

GTR – Garage Town Racing – Rennsimulation

– Rennsimulation Katharsi – Puzzle-Abenteuer

– Puzzle-Abenteuer Daisho – Action-Rollenspiel

– Action-Rollenspiel Room For One! – 3D-Plattformer / Kampfrennspiel

– 3D-Plattformer / Kampfrennspiel This Game is Ground Breaking – Arcade Arena-Shooter

– Arcade Arena-Shooter Endor Awakens: Roguelite DRPG – Rougelite Dungeon Crawler

– Rougelite Dungeon Crawler Jade Spring – Sandbox-Bausimulation

– Sandbox-Bausimulation Virtual Frenzy – Nexus Corps – Sammelkartenspiel

– Sammelkartenspiel Magical Animal Farm – Roguelite Action-RPG

The Music at the End of the World – Visual Novel

– Visual Novel 4fools1 – Bullet Hell-Shooter

– Bullet Hell-Shooter Eternal Circus – 3D Shoot’em-Up

– 3D Shoot’em-Up InspoQuest – Rhythmus-Plattformer

– Rhythmus-Plattformer Monsters, Briefcase and Road – Open World-Action

– Open World-Action Mr. Photographer – Into The Light – Action-Plattformer

Unter den 15 genannten Gratis-Spielen sollte aufgrund der vielfältigen Abdeckung aller möglichen Genres für nahezu jeden Spieler oder jede Spielerin etwas Passendes zu finden sein.

Seid ihr allerdings gänzlich unzufrieden mit der Auswahl, habt ihr womöglich mit acht anderen kostenlosen Spielen bei Steam, die wir euch ebenso nicht vorenthalten, mehr Glück. Und: Steam verschenkt aktuell einen preisgekrönten Geheimtipp, der allerdings nur für kurze Zeit verfügbar ist.

Quellen: Steam